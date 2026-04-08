Nóng thế giới ngày 8/4: Iran sẵn sàng đáp trả đòn “hủy diệt” của Mỹ

Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng phá hủy Iran là “ảo tưởng” và “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục đáp trả Mỹ. Tuyên bố này được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm 7/4.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của quân đội Iran. Ảnh: WANA.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc IRGC, tuyên bố các phát ngôn “kiêu ngạo và mang tính đe dọa vô căn cứ” từ phía tổng thống Mỹ phản ánh tình thế bế tắc, chủ yếu để biện minh cho những thất bại liên tiếp của quân đội Mỹ. Theo ông, những tuyên bố này sẽ không làm Iran chùn bước.

Israel chuẩn bị phương án đánh hạ tầng Iran nếu nỗ lực đàm phán của Mỹ thất bại: Israel đã phê duyệt danh sách mục tiêu năng lượng và hạ tầng tại Iran trong kịch bản các nỗ lực ngoại giao của Mỹ thất bại, đồng thời chờ quyết định tiếp theo từ Tổng thống Donald Trump về khả năng leo thang.

Các nguồn tin Israel cho biết, Israel đã phê duyệt danh sách cập nhật các mục tiêu thuộc lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Iran, nhằm chuẩn bị cho kịch bản dự phòng nếu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ không đạt kết quả.

Iran chuyển đề xuất ngừng bắn 10 điểm cho Mỹ qua trung gian Pakistan: Iran ngày 6/4 tuyên bố mong muốn chấm dứt lâu dài cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ sức ép yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran có thể “bị xóa sổ” nếu không đáp ứng thời hạn đạt được thỏa thuận trước tối 7/4 (theo giờ Mỹ).

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Iran đã phản hồi đề xuất từ phía Mỹ được chuyển qua trung gian Pakistan, theo đó Tehran từ chối phương án ngừng bắn và nhấn mạnh rằng cần một giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Ông Trump hé lộ đề xuất từ Iran, cảnh báo giáng đòn mạnh nếu không nhượng bộ: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Iran đã đưa ra một “đề xuất đáng kể” sau tối hậu thư mà ông đưa ra vào dịp Lễ Phục sinh, song nhấn mạnh rằng đề xuất này vẫn “chưa đủ”.

Phát biểu với báo giới bên lề sự kiện lăn trứng Phục sinh thường niên tại Nhà Trắng ngày 6/4, ông Trump nói: “Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một đề xuất đáng kể, một bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ tốt”.

Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra: “Họ đang thương lượng. Họ đã có một bước tiến rất đáng Mỹ cảnh báo Iran có thể bị “xóa sổ trong một đêm": Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran có thể bị “đánh bại hoàn toàn chỉ trong một đêm”, đồng thời ấn định thời hạn 20h ngày 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ) để Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Tại buổi họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh nếu Iran không đáp ứng yêu cầu, nước này sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống năng lượng và giao thông. Đây được xem là một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất của Washington kể từ khi xung đột bùng phát.

Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran vừa tuyên bố rằng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của Iran sẽ không làm nhụt chí các chiến binh Iran. Mới đây, Israel đã hạ sát quan chức phụ trách tướng tình báo của lực lương Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Khademi.

“Điểm nghẽn” buộc Mỹ phải thúc đẩy đàm phán với Iran: Nguồn tin Iran cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “mất kiểm soát” trong xung đột, đồng thời cảnh báo sức ép từ các eo biển chiến lược như Hormuz và Bab el-Mandeb đang buộc Washington phải thúc đẩy đối thoại.

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Iran cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “mất kiểm soát” trong việc điều hành xung đột, đồng thời khẳng định Tehran đã gây ra một “thất bại chiến lược” đối với Washington.

Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran: Chiến dịch giải cứu hai thành viên tổ bay của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran đã khiến Mỹ và Israel chịu tổn thất lớn về phương tiện, ở mức được đánh giá là chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Theo các nguồn tin quân sự, sau khi chiếc F-15E bị bắn hạ, quân đội Mỹ đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn. Nhiều loại khí tài đã được huy động, bao gồm máy bay hỗ trợ cứu hộ HC-130J Combat King II (một biến thể của dòng C-130), trực thăng cứu hộ HH-60W, trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk, cùng với sự yểm trợ của máy bay cường kích A-10 và thiết bị bay không người lái MQ-9.

Trong quá trình giao tranh với lực lượng Iran, Mỹ và Israel thiệt hại tổng cộng 11 máy bay, trong đó 10 phương tiện của Mỹ và 1 của Israel.

Mỹ đã xác nhận A-10 bị Iran bắn hạ khi tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Phát biểu tại Nhà Trắng trưa 6/4 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức an ninh cấp cao đã công bố những thông tin chi tiết về chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ trong vụ máy bay tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran.

Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15: Iran cho biết 4 sĩ quan quân đội nước này đã thiệt mạng khi ngăn chặn chiến dịch cứu hộ do Mỹ tiến hành nhằm giải cứu phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại khu vực phía Nam Isfahan hôm 5/4.

Theo tuyên bố của quân đội Iran, 4 sĩ quan đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của “nhiều máy bay Mỹ” tại tỉnh Isfahan. Tuyên bố cho biết các sĩ quan này đã tham gia “giao tranh trực tiếp” với lực lượng đối phương, bao gồm tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và các phương tiện hỗ trợ khác.

Ông Trump đề xuất Mỹ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Washington thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz thay vì Iran, đồng thời nhấn mạnh việc mở lại tuyến vận chuyển dầu mỏ này là điều kiện then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ, thay vì Iran, nên là bên thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Phát biểu trước báo giới ngày 6/4, ông Trump nêu quan điểm: “Tại sao chúng ta không thu phí? Tôi muốn làm điều đó hơn là để họ thu”.

Theo ông, Mỹ có cơ sở để đưa ra đề xuất này dựa trên lợi thế quân sự trong bối cảnh xung đột hiện nay. “Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta là bên chiến thắng. Chúng ta đã thắng. Họ đã bị đánh bại về mặt quân sự”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz phải là một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Iran.

Iran cảnh báo trung tâm AI của Mỹ tại Abu Dhabi “nằm trong tầm bắn tên lửa”: Iran cảnh báo trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ tại Abu Dhabi nằm trong tầm bắn tên lửa, sau khi một cơ sở công nghệ tại Tehran bị không kích.

Iran cảnh báo có thể tấn công một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi một cuộc không kích nhằm vào Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran sáng 6/4.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cuộc không kích đã gây thiệt hại cho trung tâm tính toán và cơ sở hạ tầng GPU của trường đại học, vốn đóng vai trò quan trọng đối với năng lực phát triển AI của Iran.

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds: Quân đội Israel hôm 6/4 cho biết đã bắn hạ hai quan chức cấp cao thuộc các đơn vị liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds.

Cơ sở hạ tầng tại Tehran bị phá hủy do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, xác nhận một trong những người thiệt mạng là Asghar Bakeri, được cho là chỉ huy của một đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds - nhánh hoạt động bên ngoài của IRGC.

Ông Trump chỉ trích NATO trước thềm chuyến thăm của Tổng thư ký Mark Rutte: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích NATO và các đồng minh lâu năm vì không hỗ trợ đủ trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nước đồng minh chưa chia sẻ gánh nặng một cách tương xứng, đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay của ông về việc NATO cần đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động an ninh chung.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập bất đồng liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Dù gọi Tổng thư ký NATO Mark Rutte là “một người tuyệt vời”, ông Trump cho biết Washington vẫn mong muốn kiểm soát Greenland, song phía Đan Mạch không chấp thuận. Ông Trump đồng thời cho rằng vấn đề này vẫn là một điểm nghẽn trong quan hệ giữa các bên.