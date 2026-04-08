Mỹ giữ nguyên tối hậu thư với Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại

Thứ Tư, 05:30, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ vẫn giữ nguyên thời hạn tối hậu thư đối với Iran, yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận trước 20h ngày 8/4 (giờ miền Đông Mỹ).

Trong tuyên bố với báo chí, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh chính quyền Iran phải đáp ứng các yêu cầu của Washington trong thời hạn trên, đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về các bước đi tiếp theo.

Còn trong cuộc trao đổi ngắn với báo chí vài giờ trước hạn chót dành cho Iran, Tổng thống Trump từ chối cung cấp thông tin cụ thể về tiến trình đàm phán, song chỉ trích mạnh mẽ việc Iran kêu gọi người dân bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Ông cho rằng hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế.

my giu nguyen toi hau thu voi iran khien du luan quoc te lo ngai hinh anh 1
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters).

Liên quan đến phát biểu gây tranh cãi trước đó của ông Trump về việc “một nền văn minh có thể diệt vong”, ông Trump không giải thích thêm, chỉ nói rằng công chúng “sẽ sớm hiểu rõ”.

Trong nội bộ Mỹ, đã xuất hiện những ý kiến thận trọng. Thượng nghị sĩ Ron Johnson của đảng Cộng hòa bày tỏ không ủng hộ việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, cho rằng Mỹ không nhằm vào người dân Iran mà hướng tới việc thay đổi chính sách của chính quyền Tehran. Theo ông Johnson, ông hy vọng những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ là lời nói suông và khẳng định, Mỹ không gây chiến với người dân Iran.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đề nghị Mỹ gia hạn thêm hai tuần để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao, đồng thời kêu gọi Iran mở lại eo biển Hormuz như một bước đi thiện chí.

Ông Sharif cũng kêu gọi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm tạo không gian cho đàm phán, hướng tới chấm dứt xung đột và đảm bảo ổn định lâu dài trong khu vực.

Từ châu Âu, Giáo hoàng Leo XIV lên tiếng chỉ trích các phát ngôn đe dọa nhằm vào Iran, cho rằng những tuyên bố này là “không thể chấp nhận được” cả về pháp lý và đạo đức. Ông nhấn mạnh nguy cơ đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, nếu xung đột tiếp tục leo thang. Giáo hoàng cũng kêu gọi người dân các nước liên quan gây sức ép lên lãnh đạo của mình để thúc đẩy hòa bình, tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.

Quang Trung/VOV-Washington
