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EU nhất trí mở giai đoạn đàm phán gia nhập mới với Ukraine và Moldova

Thứ Bảy, 07:01, 11/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10/7, Đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận về việc mở Cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này.

Theo kết quả cuộc họp diễn ra ngày 10/7, việc mở Cụm chương 6 - cụm chương liên quan đến lĩnh vực đối ngoại đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các Đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU và các thủ tục chính thức cho từng nước sẽ được tiến hành vào ngày 14/7.

Cụm chương mới được thông qua sau khi tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar rút lại quyền phủ quyết đối với việc mở Cụm chương 1- nhóm “các vấn đề nền tảng”, qua đó tạo đà cho vòng mở khóa mới. Cụm chương thứ 6 cũng được đánh giá là “dễ mở” hơn so với các cụm khác, chủ yếu do nội dung của Cụm này tập trung vào chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế, vốn là lĩnh vực ít yêu cầu cải cách sâu rộng hơn so với các cụm khác.

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Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải). (Ảnh: Reuters)

Sau quyết định lần này, Ukraine và Moldova vẫn còn 4 cụm chương chờ được kích hoạt, bao gồm: Cụm chương 2 về thị trường nội địa, Cụm chương 3 về khả năng cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện, Cụm chương 4 về chương trình nghị sự xanh và kết nối bền vững và Cụm chương 5 về tài nguyên, nông nghiệp và sự gắn kết.  

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định, Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở tất cả các cụm chương còn lại. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật cơ bản đã được tháo gỡ, các bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào quyết định chính trị của các quốc gia thành viên. Theo EC, với điều kiện chính trị thuận lợi, việc mở các cụm chương tiếp theo có thể sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Trước đó, Ukraine liên tục thúc đẩy việc mở tất cả các chương đàm phán gia nhập trước kỳ nghỉ hè và mục tiêu này được Ủy ban châu Âu và đa số quốc gia thành viên ủng hộ.

Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Hungary Magyar vẫn bày tỏ dè dặt đối với việc đẩy nhanh tiến độ kết nạp Ukraine và Moldova, đồng thời cho rằng, điều này có thể sẽ làm suy yếu các cuộc đàm phán đang diễn ra với các nước Tây Balkan- những quốc gia đã chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài hơn nhiều. Do đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 sẽ khó có thể đạt được. Thay vào đó, EU có thể sẽ mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9/2026.

Như Hoa/VOV-Praha
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