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Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine

Thứ Bảy, 05:50, 11/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10/7, Trợ lý Tổng thống Nga - Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ và Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, trong khi một số lực lượng chính trị ở châu Âu đang cản trở tiến trình hòa bình.

Ngày 10/7, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti, Trợ lý Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga Patrushev nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền nước này thực sự mong muốn giải quyết vấn đề Ukraine thông qua đàm phán. 

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Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev. (Ảnh:TASS)

Tuy nhiên, một số lực lượng chính trị ở châu Âu, mà phía Nga gọi là "các lực lượng theo chủ nghĩa phát xít mới ở châu Âu", không mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình và đang tìm mọi cách cản trở tiến trình này, kể cả trong trường hợp Ukraine đồng ý đàm phán.

Ông Patrushev cũng cho rằng, các lực lượng này đang tác động đến chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky thông qua nhiều hình thức hỗ trợ cả về tài chính, vật chất và quân sự. Trợ lý Tổng thống Nga bày tỏ mong muốn, cuộc xung đột được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình thay vì bằng biện pháp quân sự.

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Thượng viện Mỹ và Nhà Trắng đạt đồng thuận về dự luật siết trừng phạt Nga

VOV.VN - Bốn thượng nghị sĩ Mỹ ngày 10/7 cho biết, đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một phiên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine.

Thu Hà/VOV-Moscow
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