Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa

Phát biểu trong thông điệp tối 10/7, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã ký sắc lệnh thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách mới trong quân đội Ukraine.

“Hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh thành lập một bộ tư lệnh đặc biệt trong Lực lượng Vũ trang Ukraine - Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa. Đây sẽ là bộ tư lệnh chịu trách nhiệm tối đa hóa tác động của các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 3/1/2026. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết bộ tư lệnh mới sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến sự của Nga. Người đứng đầu đơn vị này sẽ là một chỉ huy có năng lực và giàu kinh nghiệm.

Theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa được thành lập nhằm “nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công tầm xa, làm suy giảm năng lực tác chiến và tiềm lực quân sự của đối phương”. Sắc lệnh cũng giao Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đề xuất nhân sự để Tổng thống bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa.

Việc thành lập bộ tư lệnh mới được xem là bước đi nhằm tăng cường năng lực chỉ huy và điều phối các chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Thời gian gần đây, Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu của Nga cách tiền tuyến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km. Một trong những chiến dịch đáng chú ý nhất là Chiến dịch Spider's Web (Mạng Nhện) ngày 1/6/2025, khi Ukraine đồng loạt tấn công nhiều căn cứ không quân của Nga. Giới chức Ukraine tuyên bố chiến dịch này đã phá hủy nhiều máy bay chiến lược, bao gồm máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-22M3.

Lực lượng Ukraine cũng nhiều lần tập kích các sân bay triển khai máy bay chiến thuật như tiêm kích cường kích Su-34 và tiêm kích đánh chặn MiG-31. Trong khi đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự.