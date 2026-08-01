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EU, Tây Ban Nha kiểm soát khủng hoảng di cư tại Ceuta, Italia siết chặt biên giới

Thứ Bảy, 13:31, 01/08/2026
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VOV.VN - Ủy ban châu Âu và chính phủ Tây Ban Nha ngày 31/7 cùng khẳng định cuộc khủng hoảng di cư tại vùng lãnh thổ ngoại vi Ceuta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát; cam kết không một trường hợp nhập cư trái phép nào từ Morocco có thể xâm nhập vào lục địa châu Âu.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Nội vụ và Di cư, Magnus Brunner, xác nhận toàn bộ những người vượt biên qua ranh giới Morocco vào Ceuta trong hai ngày qua đều bị ngăn chặn tại chỗ.

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Hầu hết số người nhập cư trái phép đã bị làm thủ tục trao trả về phía Morocco (Ảnh: Reuters)

Về phía Tây Ban Nha, Bộ trưởng Ngoại giao José Manuel Albares tuyên bố an ninh toàn vẹn của khu vực tự do di chuyển Schengen "được đảm bảo tuyệt đối". Hầu hết số người nhập cư trái phép đã bị làm thủ tục trao trả về phía Morocco.

Ông Albares nhấn mạnh thêm, lực lượng chức năng đang siết chặt tối đa các trạm kiểm soát, hoàn toàn loại bỏ khả năng di chuyển tự do từ Ceuta và Melilla vào bán đảo Tây Ban Nha nếu không đủ giấy tờ hợp lệ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ireland, quốc gia đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, đã quyết định kích hoạt cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần này. Bộ trưởng Tư pháp Ireland, Jim O'Callaghan, cho biết EU sẽ áp dụng Cơ chế Ứng phó Khủng hoảng Chính trị Tích hợp (IPCR) nhằm phối hợp hành động giữa các quốc gia thành viên trước các nguy cơ an ninh liên ngành quy mô lớn.

Cùng thời điểm, Bộ Nội vụ Italia thông báo tạm thời tái thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha trong thời hạn một tháng. Cảnh sát biên giới Italia sẽ tập trung kiểm tra có chọn lọc đối với công dân đến từ các nước thứ ba nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định di chuyển trong không gian Schengen.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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