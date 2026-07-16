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EU và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái

Thứ Năm, 11:44, 16/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Zelensky đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bước đi này mở ra một chương mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai bên, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng. 

eu va ukraine ky thoa thuan hop tac san xuat may bay khong nguoi lai hinh anh 1
Thỏa thuận là một phần của khuôn khổ Đối tác Công nghiệp Quốc phòng EU-Ukraine, với sự tham gia ban đầu của 19 doanh nghiệp quốc phòng từ hai phía. Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tận dụng tối đa năng lực công nghiệp và công nghệ của khối, kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Ukraine trong việc phát triển và vận hành UAV. Hai bên sẽ thành lập các liên doanh, mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp quốc phòng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và các nước thành viên EU. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký ở cấp độ toàn EU trong lĩnh vực này, sau khi Ukraine đã thiết lập các cơ chế hợp tác tương tự với nhiều quốc gia châu Âu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, sự kết hợp giữa thế mạnh công nghệ của châu Âu và trải nghiệm thực tế của Ukraine trên chiến trường sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng lớn. Bà Ursula von der Leyen khẳng định việc kết hợp những lợi thế này sẽ giúp tăng cường năng lực tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, đồng thời hỗ trợ Ukraine mở rộng sản xuất quốc phòng trong dài hạn.

Thỏa thuận là một phần của khuôn khổ Đối tác Công nghiệp Quốc phòng EU - Ukraine, với sự tham gia ban đầu của 19 doanh nghiệp quốc phòng từ hai phía. Ngoài hợp tác sản xuất máy bay không người lái, hai bên cũng đặt mục tiêu phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái vào cuối năm 2026 và mở rộng hợp tác sang lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo trong các giai đoạn tiếp theo.

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Su-57 bất ngờ đổi vai, Nga lộ chiến thuật mới đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đã bắt đầu sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 trong nhiệm vụ đánh chặn UAV của Ukraine thay vì chủ yếu thực hiện các đòn tấn công tầm xa. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự điều chỉnh chiến thuật của Moscow nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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