Ukraine tăng lương giữ chân binh sĩ nước ngoài

Tăng lương giữ chân binh sĩ ở tiền tuyến

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây có thể là giải pháp giúp Kiev giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân lực trên chiến trường. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hiệu quả của chính sách này sẽ phụ thuộc vào khả năng Ukraine giữ chân các tân binh sau khi họ hoàn thành thời hạn phục vụ tối thiểu sáu tháng, thay vì rời đi ngay khi hợp đồng kết thúc.

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: AP

"Chắc chắn sẽ có nhiều người đến vì mức lương hấp dẫn", ông Ryan O'Leary, chỉ huy Đại đội Chosen - một đơn vị tình nguyện hoạt động tại Ukraine - nhận định. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó chưa đủ để giải quyết bài toán thiếu nhân lực, bởi Ukraine vẫn đang đối mặt với tình trạng nhiều binh sĩ nước ngoài rời đi sau khi hoàn thành các hợp đồng ngắn hạn.

Tháng 6 vừa qua, Ukraine công bố kế hoạch cải tổ đáng kể chế độ đãi ngộ dành cho binh sĩ. Theo đó, chính phủ nước này đề xuất tăng lương, bổ sung tiền thưởng chiến đấu và áp dụng các hợp đồng có thời hạn dài hơn nhằm thu hút thêm nhân lực.

Theo kế hoạch, các hợp đồng mới dành cho lực lượng bộ binh và xung kích sẽ có thời hạn từ 6 đến 14 tháng. Mức thu nhập trung bình khoảng 300.000 hryvnia (UAH), tương đương gần 7.000 USD mỗi tháng và có thể lên tới 460.000 UAH (hơn 10.000 USD), tùy thuộc vào số ngày trực tiếp tham gia chiến đấu ở tiền tuyến.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, người tham gia công bố kế hoạch, mô tả đây là "mức lương cao nhất thế giới dành cho bộ binh". Ông cho rằng các vị trí ở tiền tuyến là "công việc khó khăn và nguy hiểm nhất" hiện nay, đồng thời đặt mục tiêu để binh sĩ nước ngoài đảm nhiệm khoảng 30-50% số vị trí này.

Các nhiệm vụ tại tiền tuyến được đánh giá là có mức độ rủi ro rất cao. Nhiều khu vực giao tranh thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến việc cơ động và duy trì lực lượng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Tuy vậy, mức thu nhập cao được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thu hút thêm nhân lực.

"Hiện đã có nhiều người nước ngoài đến Ukraine tham chiến vì mức lương hiện nay đủ sức hấp dẫn. Nếu tiếp tục cải thiện chế độ đãi ngộ, chúng tôi kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều người, qua đó tăng cường lực lượng ở tiền tuyến", ông Fedorov phát biểu hồi tháng trước.

Theo ông O'Leary, việc tăng lương và kéo dài thời hạn hợp đồng sẽ chỉ phát huy hiệu quả nếu khuyến khích các binh sĩ nước ngoài ở lại phục vụ ít nhất một năm hoặc lâu hơn. Ông cho rằng trước đây, nhiều người coi mốc 6 tháng là thời gian phục vụ tối đa, khiến Ukraine không thu được nhiều lợi ích từ nguồn lực đã đầu tư cho công tác huấn luyện và trang bị trước khi họ rời đi.

Ông O'Leary lưu ý, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản và được điều về đơn vị chiến đấu, một binh sĩ ký hợp đồng 6 tháng có thể chỉ thực sự làm nhiệm vụ ở tiền tuyến trong vài tuần. Vì vậy, việc kéo dài thời hạn hợp đồng được xem là cần thiết.

"Muốn có thêm nhân lực thì phải có nhiều kinh phí”

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2/2022, hàng nghìn tình nguyện viên nước ngoài đã đến Ukraine tham chiến. Trong giai đoạn đầu xung đột, nhiều người cho biết họ tình nguyện tham gia.

Tuy nhiên, theo Kante - một binh sĩ nước ngoài chiến đấu tại Ukraine cho rằng, bối cảnh hiện nay đã thay đổi khi cuộc xung đột kéo dài. Binh sĩ này cho biết, số lượng những tình nguyện viên có động cơ lý tưởng đã giảm đáng kể. Nhiều người trong số họ đã thiệt mạng, bị thương hoặc rời khỏi chiến trường, buộc Ukraine phải tìm cách bổ sung lực lượng. Trong khi đó, yếu tố tài chính ngày càng trở thành động lực quan trọng đối với những người cân nhắc tham gia.

"Muốn có thêm nhân lực thì phải có nhiều kinh phí", Kante nhận định.

Theo Kante, Ukraine hiện không chỉ cạnh tranh để thu hút những người có chung lý tưởng, mà còn phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế nhằm tuyển mộ các cựu binh sĩ và chiến binh giàu kinh nghiệm.

Kante, người từng đảm nhiệm các nhiệm vụ bộ binh và xung kích tại Ukraine, cho rằng mức lương cần đủ sức cạnh tranh với thu nhập mà các binh sĩ chuyên nghiệp có thể nhận được khi tham gia các cuộc xung đột khác.

Một số binh sĩ Ukraine cũng đánh giá tích cực kế hoạch tuyển dụng binh sĩ nước ngoài. Yuriy, sĩ quan thuộc một đơn vị tác chiến điện tử và chỉ được công bố tên gọi vì lý do an ninh, cho rằng đây là "một trong những giải pháp tốt nhất" để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Trong khi đó, Alex - trung sĩ thuộc Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Nemesis số 412 của Ukraine, nhận định việc tuyển thêm binh sĩ nước ngoài chủ yếu nhằm bù đắp khoảng trống về lực lượng.

"Tôi nghĩ đây chỉ là giải pháp để lấp đầy những khoảng trống", Alex nói.

Theo Alex, phần lớn người dân Ukraine tình nguyện chiến đấu đã gia nhập quân đội ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Sau hơn ba năm chiến sự, nhiều người trong số họ đã kiệt sức hoặc bị thương, trong khi những người mới được huy động có thể không sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro tương tự trên chiến trường.

Việc Kiev đẩy mạnh tuyển mộ binh sĩ nước ngoài diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng sau hơn bốn năm xung đột với Nga. Lực lượng bộ binh và các đơn vị xung kích là những đơn vị chịu tổn thất lớn nhất trên chiến trường, khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì quân số tại các tuyến đầu.

Dù đánh giá tích cực các nỗ lực tuyển mộ, nhiều binh sĩ nước ngoài cho rằng ưu tiên hàng đầu của Ukraine vẫn nên là giữ chân lực lượng hiện có.

Ryan O'Leary, chỉ huy đơn vị tình nguyện Chosen, cho biết nhiều binh sĩ nước ngoài chỉ ký hợp đồng 6 tháng trước khi trở về nước hoặc chuyển sang đơn vị khác. Điều này khiến Ukraine không thu được nhiều giá trị từ nguồn lực đã đầu tư cho công tác tuyển chọn, huấn luyện và trang bị. Ông mô tả tình trạng luân chuyển liên tục này là một bất lợi đối với Ukraine và cho rằng việc giữ chân binh sĩ cần được ưu tiên song song với hoạt động tuyển mộ.