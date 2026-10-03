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G7 giải phóng 100 triệu thùng nhiên liệu dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng

Thứ Bảy, 11:14, 03/10/2026
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VOV.VN - Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày 2/10 đã nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel, dầu thô và các nguồn dự trữ khác, nhằm tăng nguồn cung và góp phần hạ nhiệt giá năng lượng trên thị trường thế giới.

Theo kế hoạch, việc giải phóng dự trữ sẽ được thực hiện dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), bắt đầu ngay và kéo dài trong 4 tháng. Một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì.

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Nhóm các nước G7 giải phóng 100 triệu thùng nhiên liệu dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng. Ảnh minh họa: Reuters

Đáng chú ý, các nước G7 cũng thống nhất không áp đặt các biện pháp cấm xuất khẩu lẫn nhau, trong bối cảnh những lo ngại về hạn chế thương mại đã góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Tổng thống Pháp Macron cho biết:

“Chúng tôi đã nhất trí sẽ không có lệnh cấm xuất khẩu giữa các thành viên G7. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phối hợp và hợp tác, không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với bất kỳ nhóm sản phẩm nào. Đây là một điểm rất quan trọng, bởi những tin đồn trên thị trường dầu mỏ hiện nay đã đẩy giá tăng lên”.

Bên cạnh việc giải phóng kho dự trữ, G7 sẽ phối hợp nhằm giảm chi phí vận tải và biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Tại Eo biển Hormuz, các bên cũng thúc đẩy các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải, tạo điều kiện để các công ty bảo hiểm trở lại bảo hiểm cho tàu chở dầu, qua đó giảm chi phí vận chuyển.

Theo ông Macron, các biện pháp trên nhằm phát đi tín hiệu về sự phối hợp của G7 trong quản lý nguồn cung, dự trữ và thương mại năng lượng, với mục tiêu cuối cùng là kéo giá trên thị trường toàn cầu đi xuống.

Hoàng Nguyễn/VOV1
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