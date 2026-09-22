G7 kêu gọi Iran ngưng hậu thuẫn lực lượng Houthi tại Yemen

Trong một tuyên bố sau cuộc họp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 81 ở New York (Mỹ), các ngoại trưởng G7 (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ) cho rằng hành động hậu thuẫn Houthi của Iran đã tạo ra sự leo thang nguy hiểm, có nguy cơ làm tổn hại thương mại thế giới, gây bất ổn toàn cầu.

Chiến binh Houthi trên xe bán tải. Ảnh: AP.

Các Ngoại trưởng G7 cũng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công “liên tục và không thể chấp nhận được” mà lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào Saudi Arabia; đồng thời kêu gọi Houthi chấm dứt ngay lập tức mọi lời đe doạ và các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền dân sự.

Tuyên bố của các Ngoại trưởng G7 được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng, cùng làn sóng leo thang quân sự mới giữa Houthi và Saudi Arabia đang đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột nghiêm trọng.

Iran cho đến nay vẫn bác bỏ cáo buộc can dự vào chiến sự Yemen, khẳng định Houthi là lực lượng độc lập và tự quyết định dựa trên lợi ích riêng

Houthi từ nhóm nhỏ nổi dậy đến mối đe dọa lớn đối với Mỹ và Saudi Arabia VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của nhóm Houthi tại Yemen đã giúp họ giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab huyết mạch, biến lực lượng dân quân vùng núi vốn có trang bị thô sơ năm nào thành một thế lực khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tạo ra nguy cơ lớn cho Mỹ và Saudi Arabia.