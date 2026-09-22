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G7 kêu gọi Iran ngưng hậu thuẫn lực lượng Houthi tại Yemen

Thứ Ba, 11:16, 22/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng nhóm G7 (gồm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới) hôm qua (21/9) đã lên tiếng kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp vũ khí và hậu thuẫn cho lực lượng Houthi tại Yemen.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 81 ở New York (Mỹ), các ngoại trưởng G7 (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ) cho rằng hành động hậu thuẫn Houthi của Iran đã tạo ra sự leo thang nguy hiểm, có nguy cơ làm tổn hại thương mại thế giới, gây bất ổn toàn cầu.

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Chiến binh Houthi trên xe bán tải. Ảnh: AP.

Các Ngoại trưởng G7 cũng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công “liên tục và không thể chấp nhận được” mà lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào Saudi Arabia; đồng thời kêu gọi Houthi chấm dứt ngay lập tức mọi lời đe doạ và các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền dân sự.

Tuyên bố của các Ngoại trưởng G7 được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng, cùng làn sóng leo thang quân sự mới giữa Houthi và Saudi Arabia đang đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột nghiêm trọng.

Iran cho đến nay vẫn bác bỏ cáo buộc can dự vào chiến sự Yemen, khẳng định Houthi là lực lượng độc lập và tự quyết định dựa trên lợi ích riêng

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Giải mã đòn tấn công thần tốc của Houthi khiến Yemen rúng động

VOV.VN - Lực lượng Houthi (Yemen) gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát quốc tế bằng chiến dịch tấn công thần tốc chiếm nhiều lãnh thổ và vị trí trọng yếu, tạo lợi thế cho Iran và đẩy Mỹ, Saudi Arabia vào thế khó. Đại sứ Nguyễn Quang Khai lý giải thành công của Houthi cũng như việc Mỹ chưa tung đòn đáp trả.

 

Võ Giang/VOV1 biên dịch 
Nguồn: Reuters
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