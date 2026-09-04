Ghế nóng Lục quân Mỹ đổi chủ, ông Trump chọn nhân sự đặc biệt

Quyết định của Tổng thống Mỹ Trump được đưa ra sau khi ông Dan Driscoll rời nhiệm sở trong bối cảnh truyền thông đưa tin về những bất đồng giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Ông Adam Telle. Ảnh: AP

Ông Telle hiện giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Lục quân phụ trách các công trình dân sự. Theo hồ sơ lý lịch do Lục quân Mỹ công bố, ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tại Nhà Trắng, ông từng đảm nhiệm vai trò phụ trách liên lạc của Tổng thống với Thượng viện. “Ông ấy là một người yêu nước vĩ đại và được mọi người kính trọng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bộ trưởng Hegseth cũng đưa ra nhận xét tương tự trên nền tảng X. “Xin chúc mừng Adam. Ông ấy là một người mạnh mẽ và cực kỳ nhạy bén. Ông ấy thực sự là một người yêu nước vĩ đại và sẽ là nhân sự quan trọng, mang lại giá trị ngay lập tức cho Lục quân Mỹ”, ông Hegseth viết.

Việc ông Telle được bổ nhiệm diễn ra sau khi Nhà Trắng hôm 31/8 thông báo Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã từ chức sau khoảng 18 tháng tại nhiệm. Nhà Trắng không nêu lý do ông Driscoll rời chức nhưng truyền thông Mỹ thời gian qua nhiều lần đề cập những bất đồng giữa ông Driscoll với Bộ trưởng Hegseth.

Theo Legistorm, trang web theo dõi thông tin về các nhà lập pháp và nhân viên tại Đồi Capitol, ông Telle có khoảng 10 năm làm việc cho cố Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thad Cochran của bang Mississippi. Trên cương vị mới, ông Telle sẽ lãnh đạo Lục quân Mỹ trong bối cảnh Washington tiếp tục đối đầu với Iran và duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại Trung Đông.

Ông Telle cũng từng là nhân sự cấp cao phụ trách Tiểu ban An ninh Nội địa thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện. Trong công việc gần đây tại Lục quân, ông Telle tập trung vào các vấn đề liên quan đến giao thông đường thủy thương mại, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt và cấp phép theo Đạo luật Nước sạch.