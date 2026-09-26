Giá nhiên liệu tăng cao tại Australia

Xung đột tại Trung Đông kéo dài, cùng với việc Chính phủ Australia chấm dứt các chương trình trợ giá, đang đẩy giá nhiên liệu tại nước này vào một đợt tăng mới.

Số liệu cho thấy, giá dầu diesel tại một số khu vực của Australia đã tăng lên mức rất cao. Tại vùng hẻo lánh Maningrida thuộc Lãnh thổ Bắc Australia, giá diesel cao nhất đã vượt 4 AUD/lít. Trong khi đó, tại Oodnadatta, một khu vực nằm sâu trong nội địa Australia, giá diesel cũng đã vượt 3 AUD/lít.

Giá nhiên liệu tại Australia tăng cao. Ảnh minh họa: Jiji

Tại các thành phố lớn như Sydney và Melbourne, giá diesel cũng tăng lên gần mức ghi nhận hồi đầu năm, dao động từ gần 2,7 AUD/lít đến gần 3 AUD/lít.

Giá xăng tại Australia cũng tăng, song mức tăng thấp hơn so với diesel, hiện dao động khoảng 2,65-2,8 AUD/lít.

Giá nhiên liệu tại Australia tiếp tục đi lên trong bối cảnh giá dầu Brent thế giới đã vượt 100 USD/thùng từ khoảng hai tuần trước, khi lượng dầu xuất khẩu từ các quốc gia vùng Vịnh giảm xuống chỉ còn khoảng 1/4 so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga cũng gây gián đoạn một phần nguồn cung dầu, khiến nguồn cung trên thị trường toàn cầu tiếp tục bị thu hẹp.

Australia nhập khẩu khoảng 90% nhiên liệu từ nước ngoài, vì vậy những biến động trên thị trường năng lượng thế giới nhanh chóng tác động tới giá nhiên liệu trong nước.

Trong bối cảnh này, Chính phủ Australia chưa có kế hoạch triển khai các chương trình trợ giá mới. Thay vào đó, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen đang có chuyến công tác tại Ấn Độ, một trong những trung tâm lọc dầu lớn của thế giới. Australia cũng đang thảo luận với Saudi Arabia về nguồn cung nhiên liệu.

Dư luận Australia lo ngại nếu xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài, giá diesel tại các thành phố lớn có thể vượt 3 AUD/lít. Khi đó, áp lực lạm phát có thể gia tăng, kéo theo chi phí sinh hoạt của người dân tiếp tục tăng.