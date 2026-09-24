English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Australia: Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không nên là bàn cờ của các nước

Thứ Năm, 16:54, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng Công dân toàn cầu do Hội đồng Atlantic trao tặng ngày 23/9 tại thành phố New York, Mỹ, Thủ tướng Australia khẳng định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không nên là bàn cờ trong cuộc cạnh tranh của các nước lớn.

Trong bài phát biểu tại Mỹ tối 23/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận định, trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cơ chế toàn cầu dù vẫn cần thiết nhưng không còn đủ sức để giải quyết các thách thức mà thế giới đang đối mặt.

thu tuong australia An Do duong-thai binh duong khong nen la ban co cua cac nuoc hinh anh 1
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh này, Australia đang chủ động tham gia vào việc xây dựng một trật tự thế giới mới trong lúc duy trì các quy tắc quan trọng nhất và thiết lập những quan hệ đối tác và sáng kiến mới để giải quyết các thách thức. Trong đó, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được Australia xác định là nhân tố quan trọng nhất tác động đến tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuy vậy, Thủ tướng Australia cũng cho rằng hai nước này không nên coi khu vực là bàn cờ để tranh giành ảnh hưởng: “Cách Washington và Bắc Kinh quản lý mối quan hệ giữa hai nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng và chúng ta đã chứng kiến điều này trong tuần này. Tuy nhiên, đó không thể là lăng kính duy nhất để chúng ta nhìn nhận khu vực này. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không phải là bàn cờ nơi các cường quốc điều khiển những quân cờ. Các quốc gia trong khu vực không phải là những khán giả đứng xem. Các nước này đang định hình tương lai của mình và tự viết nên kịch bản cho chính mình”.

Thủ tướng Australia Albanese cho biết, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi, nước này đang đẩy mạnh việc tăng cường năng lực tự chủ thông qua hoạt động hợp tác kinh tế và chuỗi cung ứng và xây dựng các phương án dự phòng cho những hệ thống trọng yếu.

Thủ tướng Albanese cũng cho rằng, trong lúc các quy tắc thúc đẩy sự phát triển khu vực đang chịu nhiều áp lực, các nước cần củng cố các thể chế mang lại tính chính danh cho sự hợp tác đồng thời đẩy mạnh các quan hệ đối tác nhằm giúp hiện thực hóa hiệu quả các mối quan hệ này, trong đó, Australia nhấn mạnh ASEAN đóng vai trò nền tảng cho trật tự khu vực ở phía Bắc của nước này.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc tuyên truyền cho ISIS
Australia bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc tuyên truyền cho ISIS

VOV.VN - Cảnh sát Australia vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc là thành viên và tham gia tuyên truyền trực tuyến cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Australia bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc tuyên truyền cho ISIS

Australia bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc tuyên truyền cho ISIS

VOV.VN - Cảnh sát Australia vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc là thành viên và tham gia tuyên truyền trực tuyến cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Điện gió và điện mặt trời cung cấp 80% nhu cầu lưới điện tại Australia
Điện gió và điện mặt trời cung cấp 80% nhu cầu lưới điện tại Australia

VOV.VN - Việc Australia đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo trong những năm qua đang phát huy hiệu quả khi điện gió và điện mặt trời cung cấp tới 80% nhu cầu lưới điện tại nước này.

Điện gió và điện mặt trời cung cấp 80% nhu cầu lưới điện tại Australia

Điện gió và điện mặt trời cung cấp 80% nhu cầu lưới điện tại Australia

VOV.VN - Việc Australia đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo trong những năm qua đang phát huy hiệu quả khi điện gió và điện mặt trời cung cấp tới 80% nhu cầu lưới điện tại nước này.

Australia cùng nhiều nước ký tuyên bố kêu gọi lập cơ chế kiểm soát AI
Australia cùng nhiều nước ký tuyên bố kêu gọi lập cơ chế kiểm soát AI

VOV.VN - Trong lúc tham gia khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia vừa cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển của AI.

Australia cùng nhiều nước ký tuyên bố kêu gọi lập cơ chế kiểm soát AI

Australia cùng nhiều nước ký tuyên bố kêu gọi lập cơ chế kiểm soát AI

VOV.VN - Trong lúc tham gia khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia vừa cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển của AI.

AI đang trở thành bạn đồng hành của nhiều người Australia
AI đang trở thành bạn đồng hành của nhiều người Australia

VOV.VN - Các ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho sự phát triển kinh tế. Tại Australia, AI đang ngày càng trở thành bạn đồng hành của nhiều người.

AI đang trở thành bạn đồng hành của nhiều người Australia

AI đang trở thành bạn đồng hành của nhiều người Australia

VOV.VN - Các ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho sự phát triển kinh tế. Tại Australia, AI đang ngày càng trở thành bạn đồng hành của nhiều người.

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong phát triển AI
Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong phát triển AI

VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về AI trong khuôn khổ khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ diễn ra vào tuần này tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong việc giải quyết các thách thức đặt ra trong quá trình phát triển.

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong phát triển AI

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong phát triển AI

VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về AI trong khuôn khổ khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ diễn ra vào tuần này tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong việc giải quyết các thách thức đặt ra trong quá trình phát triển.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ