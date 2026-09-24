Thủ tướng Australia: Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không nên là bàn cờ của các nước

Trong bài phát biểu tại Mỹ tối 23/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận định, trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cơ chế toàn cầu dù vẫn cần thiết nhưng không còn đủ sức để giải quyết các thách thức mà thế giới đang đối mặt.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh này, Australia đang chủ động tham gia vào việc xây dựng một trật tự thế giới mới trong lúc duy trì các quy tắc quan trọng nhất và thiết lập những quan hệ đối tác và sáng kiến mới để giải quyết các thách thức. Trong đó, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được Australia xác định là nhân tố quan trọng nhất tác động đến tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuy vậy, Thủ tướng Australia cũng cho rằng hai nước này không nên coi khu vực là bàn cờ để tranh giành ảnh hưởng: “Cách Washington và Bắc Kinh quản lý mối quan hệ giữa hai nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng và chúng ta đã chứng kiến điều này trong tuần này. Tuy nhiên, đó không thể là lăng kính duy nhất để chúng ta nhìn nhận khu vực này. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không phải là bàn cờ nơi các cường quốc điều khiển những quân cờ. Các quốc gia trong khu vực không phải là những khán giả đứng xem. Các nước này đang định hình tương lai của mình và tự viết nên kịch bản cho chính mình”.

Thủ tướng Australia Albanese cho biết, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi, nước này đang đẩy mạnh việc tăng cường năng lực tự chủ thông qua hoạt động hợp tác kinh tế và chuỗi cung ứng và xây dựng các phương án dự phòng cho những hệ thống trọng yếu.

Thủ tướng Albanese cũng cho rằng, trong lúc các quy tắc thúc đẩy sự phát triển khu vực đang chịu nhiều áp lực, các nước cần củng cố các thể chế mang lại tính chính danh cho sự hợp tác đồng thời đẩy mạnh các quan hệ đối tác nhằm giúp hiện thực hóa hiệu quả các mối quan hệ này, trong đó, Australia nhấn mạnh ASEAN đóng vai trò nền tảng cho trật tự khu vực ở phía Bắc của nước này.