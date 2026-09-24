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Australia ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho Ukraine

Thứ Năm, 17:47, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Australia tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine thông qua việc ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho nước này.

 

Hôm nay (24/9) Thủ tướng Anthony Albanese và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết Hiệp định An ninh song phương có thời hạn 10 năm để thiết lập khuôn khổ cho hoạt động hợp tác quốc phòng và an ninh ổn định giữa hai nước, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Australia đối với Ukraine.

australia ky hiep dinh an ninh va vien tro them 60 trieu aud cho ukraine hinh anh 1
Australia  viện trợ thêm 60 triệu AUD cho Ukraine trong hợp tác quốc phòng. Ảnh: Reuters

Trong hiệp định này, Australia cam kết chi tổng cộng 60 triệu AUD để hỗ trợ Ukraine. Trong đó, Australia sẽ cung cấp thêm cho Ukraine thiết bị quốc phòng trị giá 45 triệu AUD, 10 triệu AUD sẽ được chuyển vào quỹ hỗ trợ năng lượng cho Ukraine và 5 triệu AUD còn lại sẽ được dành cho công tác cứu trợ nhân đạo.  

Cùng với nguồn hỗ trợ bổ sung công bố hôm nay, nếu tính từ khi bùng phát xung đột giữa Nga và Ukraine từ năm 2022 đến nay, Australia đã cam kết chi 1,9 tỷ AUD cho Ukraine.

Cùng ngày, Australia cũng cho biết nước này sẽ tham gia Liên minh Năng lực hàng hải cho Ukraine do Anh và Na Uy dẫn đầu nhằm hỗ trợ phát triển lực lượng hải quân cho Ukraine. Việc tham gia liên minh này sẽ mang lại những hiểu biết sâu sắc về các năng lực hàng hải tiên tiến và cách thức triển khai tác chiến, qua đó giúp định hình và tăng cường năng lực của chính Australia.

Australia cũng công bố việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nâng tổng số lệnh trừng phạt lên gần 1.900 lệnh nhắm vào Nga và các bên ủng hộ nước này, đồng thời đưa gần 300 tàu thuộc "đội tàu bóng tối" vào danh sách trừng phạt.

Việt Nga/VOV-Australia
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