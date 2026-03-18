Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Thứ Tư, 18:24, 18/03/2026
VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhiên liệu trong nước, bao gồm cả việc mở kho dầu dự trữ quốc gia, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa kiềm chế được đà tăng của giá xăng bán lẻ.

Theo báo cáo nhanh do Bộ Kinh tế và công nghiệp Nhật Bản vừa công bố hôm nay (18/3), từ ngày 16/3 - thời điểm nước này bắt đầu mở kho dự trữ dầu quốc gia, giá xăng bán lẻ trung bình tại các địa phương của Nhật Bản đã tăng thêm 29 yen, lên mức 190,8 yen (tương đương khoảng 32.000 VND) cho 1 lít xăng thông thường. Đây là mức giá cao nhất tính từ tháng 8/1990, khi nước này bắt đầu thống kê và lưu trữ thông tin về giá nhiên liệu.

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục. Ảnh: JiJi

Giá xăng dầu bán lẻ tăng cao đang là đòn đánh mạnh vào nhiều ngành kinh tế chủ lực của Nhật Bản. Các chuyên gia kinh tế đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Bà Hashimoto Yuko - chuyên gia thị trường nhận định: “Đúng là giá xăng đang tăng rất cao và chúng ta cần tiếp tục theo dõi các diễn biến tới đây để không bị bất ngờ trước các khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, không cần quá lo ngại. Hy vọng các biện pháp của Chính phủ sẽ có hiệu quả”.

Tiếp theo quyết định giải phóng 80 triệu thùng dầu từ kho dữ trữ quốc gia, mà 1/3 trong số đó đã được đưa vào thị trường, bắt đầu từ ngày mai (19/3), chính phủ Nhật Bản sẽ nối lại việc trợ giá xăng dầu, với mức hỗ trợ lên tới 30,2 yên/1 lít xăng.

Tuy nhiên, phải mất khoảng 2 tuần, biện pháp này mới có thể mang lại hiệu quả và từ nay cho đến thời điểm đó, dự báo, giá xăng dầu bán lẻ tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lập những đỉnh cao mới.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Cử tri Mỹ không hài lòng với ông Trump về vấn đề nhập cư, giá cả và Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò toàn quốc mới do NBC News công bố cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong những tháng đầu của năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

