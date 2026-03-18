Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Theo báo cáo nhanh do Bộ Kinh tế và công nghiệp Nhật Bản vừa công bố hôm nay (18/3), từ ngày 16/3 - thời điểm nước này bắt đầu mở kho dự trữ dầu quốc gia, giá xăng bán lẻ trung bình tại các địa phương của Nhật Bản đã tăng thêm 29 yen, lên mức 190,8 yen (tương đương khoảng 32.000 VND) cho 1 lít xăng thông thường. Đây là mức giá cao nhất tính từ tháng 8/1990, khi nước này bắt đầu thống kê và lưu trữ thông tin về giá nhiên liệu.

Giá xăng dầu bán lẻ tăng cao đang là đòn đánh mạnh vào nhiều ngành kinh tế chủ lực của Nhật Bản. Các chuyên gia kinh tế đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Bà Hashimoto Yuko - chuyên gia thị trường nhận định: “Đúng là giá xăng đang tăng rất cao và chúng ta cần tiếp tục theo dõi các diễn biến tới đây để không bị bất ngờ trước các khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, không cần quá lo ngại. Hy vọng các biện pháp của Chính phủ sẽ có hiệu quả”.

Tiếp theo quyết định giải phóng 80 triệu thùng dầu từ kho dữ trữ quốc gia, mà 1/3 trong số đó đã được đưa vào thị trường, bắt đầu từ ngày mai (19/3), chính phủ Nhật Bản sẽ nối lại việc trợ giá xăng dầu, với mức hỗ trợ lên tới 30,2 yên/1 lít xăng.

Tuy nhiên, phải mất khoảng 2 tuần, biện pháp này mới có thể mang lại hiệu quả và từ nay cho đến thời điểm đó, dự báo, giá xăng dầu bán lẻ tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lập những đỉnh cao mới.