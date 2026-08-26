Giám đốc CIA tới Moscow: Mỹ duy trì tiếp xúc tình báo



Phát biểu trước báo giới ngày 26/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Nga và có các cuộc tiếp xúc theo kênh cơ quan đặc biệt giữa hai nước. Ông Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về nội dung buổi làm việc.

Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow. (Ảnh: Reuters)

Đánh giá về ý nghĩa của việc duy trì kênh liên lạc giữa hai bên, ông Peskov nhấn mạnh: “Các cơ quan đặc biệt hai nước đã tiến hành các cuộc tiếp xúc, song không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Việc duy trì các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan đặc biệt hai nước là một tín hiệu tích cực. Kênh liên lạc này thường vẫn được duy trì ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của quan hệ song phương. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu các cuộc tiếp xúc này có thể góp phần đưa quan hệ song phương thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện nay hay không”.

Ngày 25/8, truyền thông Mỹ đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe đã tới Moscow trên một máy bay quân sự Mỹ và rời thành phố vào tối cùng ngày sau một số cuộc gặp. Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chuyến đi, cho biết chuyến đi nằm trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên và có thể mang lại một số kết quả.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cơ quan tình báo Nga và Mỹ vẫn duy trì liên lạc dù quan hệ song phương còn nhiều bất đồng. Tháng 6/2026, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin xác nhận hai bên vẫn có các cuộc tiếp xúc, trong đó có trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine.

Trước đó, tháng 3/2025, ông Naryshkin và ông Ratcliffe đã tiến hành điện đàm và nhất trí duy trì liên lạc giữa lãnh đạo hai cơ quan nhằm trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, xử lý các tình huống khủng hoảng, góp phần bảo đảm ổn định và an ninh quốc tế cũng như giảm căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.

Thông tin về chuyến thăm của ông Ratcliff cũng tác động tới thị trường tài chính Nga khi chỉ số MOEX của Sở Giao dịch Moscow có thời điểm tăng hơn 2,4% trong phiên giao dịch ngày 25/8. Hiện cả Nga và Mỹ đều tỏ ra thận trọng khi thông tin về chuyến thăm, chưa công bố kết quả cụ thể của các cuộc tiếp xúc cũng như kế hoạch cho các bước đi tiếp theo.