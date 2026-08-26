English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giám đốc CIA tới Moscow: Mỹ duy trì tiếp xúc tình báo

Thứ Tư, 22:37, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/8, cả Nga và Mỹ đã xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe có chuyến thăm Moscow vào ngày 25/8 và tiến hành các cuộc tiếp xúc theo kênh tình báo giữa hai nước.

       
Phát biểu trước báo giới ngày 26/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Nga và có các cuộc tiếp xúc theo kênh cơ quan đặc biệt giữa hai nước. Ông Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về nội dung buổi làm việc.

giam doc cia toi moscow my duy tri tiep xuc tinh bao hinh anh 1
Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow. (Ảnh: Reuters)

Đánh giá về ý nghĩa của việc duy trì kênh liên lạc giữa hai bên, ông Peskov nhấn mạnh: “Các cơ quan đặc biệt hai nước đã tiến hành các cuộc tiếp xúc, song không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Việc duy trì các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan đặc biệt hai nước là một tín hiệu tích cực. Kênh liên lạc này thường vẫn được duy trì ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của quan hệ song phương. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu các cuộc tiếp xúc này có thể góp phần đưa quan hệ song phương thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện nay hay không”.

Ngày 25/8, truyền thông Mỹ đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe đã tới Moscow trên một máy bay quân sự Mỹ và rời thành phố vào tối cùng ngày sau một số cuộc gặp. Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chuyến đi, cho biết chuyến đi nằm trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên và có thể mang lại một số kết quả.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cơ quan tình báo Nga và Mỹ vẫn duy trì liên lạc dù quan hệ song phương còn nhiều bất đồng. Tháng 6/2026, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin xác nhận hai bên vẫn có các cuộc tiếp xúc, trong đó có trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine.

Trước đó, tháng 3/2025, ông Naryshkin và ông Ratcliffe đã tiến hành điện đàm và nhất trí duy trì liên lạc giữa lãnh đạo hai cơ quan nhằm trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, xử lý các tình huống khủng hoảng, góp phần bảo đảm ổn định và an ninh quốc tế cũng như giảm căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.

Thông tin về chuyến thăm của ông Ratcliff cũng tác động tới thị trường tài chính Nga khi chỉ số MOEX của Sở Giao dịch Moscow có thời điểm tăng hơn 2,4% trong phiên giao dịch ngày 25/8. Hiện cả Nga và Mỹ đều tỏ ra thận trọng khi thông tin về chuyến thăm, chưa công bố kết quả cụ thể của các cuộc tiếp xúc cũng như kế hoạch cho các bước đi tiếp theo.

cia.jpg

Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), John Ratcliffe ngày 25/8 đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Moscow để tiến hành các cuộc gặp với giới chức Nga.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám
Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám

VOV.VN - Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã triển khai một mạng lưới mua sắm bí mật để thu gom titan từ Liên Xô, phục vụ cho việc chế tạo máy bay do thám SR-71 Blackbird.

Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám

Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám

VOV.VN - Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã triển khai một mạng lưới mua sắm bí mật để thu gom titan từ Liên Xô, phục vụ cho việc chế tạo máy bay do thám SR-71 Blackbird.

Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana
Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana

VOV.VN - Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới La Habana gặp quan chức Cuba giữa lúc căng thẳng song phương leo thang vì khủng hoảng nhiên liệu, mất điện và các biện pháp siết chặt từ Washington.

Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana

Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana

VOV.VN - Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới La Habana gặp quan chức Cuba giữa lúc căng thẳng song phương leo thang vì khủng hoảng nhiên liệu, mất điện và các biện pháp siết chặt từ Washington.

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran
Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

VOV.VN - Trái với những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, một báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được đáng kể năng lực quân sự và có thể trụ vững trước sức ép phong tỏa trong nhiều tháng.

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

VOV.VN - Trái với những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, một báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được đáng kể năng lực quân sự và có thể trụ vững trước sức ép phong tỏa trong nhiều tháng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ