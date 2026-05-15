  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana

Thứ Sáu, 05:27, 15/05/2026
VOV.VN - Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới La Habana gặp quan chức Cuba giữa lúc căng thẳng song phương leo thang vì khủng hoảng nhiên liệu, mất điện và các biện pháp siết chặt từ Washington.

Theo thông báo của Chính phủ Cuba, phái đoàn Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe dẫn đầu đã có cuộc gặp với phía Bộ Nội vụ Cuba tại thủ đô Havana ngày 14/5, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng liên quan đến các biện pháp phong tỏa nhiên liệu của Mỹ đối với đảo quốc Caribe này.

Máy bay của chính phủ Mỹ trên đường băng trước khi cất cánh tại sân bay quốc tế Jose Marti ở La Habana, Cuba, ngày 14/5/2026. Ảnh: Reuters

Phía Cuba cho biết, các đại diện của nước này tại cuộc họp nhấn mạnh rằng Cuba không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm bảo đảm an ninh cho cả hai nước cũng như an ninh khu vực và quốc tế.

Thông cáo của Chính phủ Cuba không nêu danh tính các quan chức Cuba tham dự cuộc gặp với phái đoàn Mỹ. Thông báo được đưa ra sau khi một máy bay của chính phủ Mỹ được nhìn thấy rời sân bay quốc tế La Habana vào chiều cùng ngày. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép đối với Cuba. Vài ngày trước, ông Trump tuyên bố hai nước “sẽ đối thoại”. Giới chức hai nước từng xác nhận đang tiến hành các cuộc tiếp xúc trong năm nay, song tiến trình đàm phán được cho là rơi vào bế tắc do lệnh phong tỏa nhiên liệu mà Mỹ áp đặt đối với Cuba. Các biện pháp này khiến nguồn cung nhiên liệu và khả năng phát điện của Cuba suy giảm nghiêm trọng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Tổng thống Brazil sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba
Tổng thống Brazil sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba

VOV.VN - Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ đối thoại với Havana nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với đảo quốc này.

Mỹ tiếp tục áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba
Mỹ tiếp tục áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/5 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới doanh nghiệp quân đội Cuba và công ty khai khoáng, cáo buộc Havana đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ
Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba ngày 6/5 đã chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp siết chặt của Mỹ nhằm vào đảo quốc này, cáo buộc Washington đang áp đặt một “lệnh phong tỏa dầu mỏ” gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và làm gia tăng căng thẳng song phương.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba
Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết tổ chức ở thủ đô Havana hôm 2/5.

