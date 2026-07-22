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Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia từ chức vì lý do sức khỏe

Thứ Tư, 15:06, 22/07/2026
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VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia (BGN), bà Nanik Sudaryati Deyang đã từ chức vì lý do sức khỏe, cần phải ra nước ngoài điều trị.

Trong tuyên bố đưa ra sáng nay (22/7), trợ lý đặc biệt của Tổng thống Indonesia, ông Dirgayuza Setiawan cho biết, bà Nanik Deyang đã chào tạm biệt và bày tỏ biết ơn Tổng thống Prabowo đã chấp nhận đơn xin từ chức, để dành thời gian điều trị bệnh tim. 

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Bà Sudaryati Deyang từ chức Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia vì lý do sức khỏe. Ảnh: Antara.

Tổng thống Prabowo dự kiến sẽ thành lập Ban giám sát quốc gia đối với Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí và đề nghị bà Nanik Deyang làm Chủ tịch, để cố vấn cho Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia.

Bà Nanik Deyang mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia từ đầu tháng 6/2026, sau khi một loạt cựu quan chức cơ quan này bị bắt giữ do cáo buộc tham nhũng trong quá trình triển khai Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Đây là một trong những chương trình ưu tiên của Tổng thống Prabowo trong nhiệm kỳ này. 

Trong thời gian tại nhiệm, bà Nanik Deyang đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ cơ sở hạ tầng của Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí; đánh giá gần 28.000 nhà bếp cộng đồng trên toàn quốc, thiết lập các tầng chất lượng cho 3.000 cơ sở và ngừng mở rộng ở các khu vực đã đáp ứng yêu cầu. Các sáng kiến cải cách của bà Deyang đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ rupiah, xây dựng niềm tin, hiệu quả cho Chương trình, mang lại lợi ích thực chất cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

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Nam sinh Indonesia kích nổ bom tự chế vì bị bắt nạt

VOV.VN - Nam sinh 17 tuổi đã chế tạo và kích nổ một quả bom tự chế tại một trường trung học Hồi giáo ở Tây Sumatra, Indonesia hôm 14/7. Cảnh sát cho rằng đây là hành động trả thù của nam sinh sau nhiều năm bị bắt nạt, làm dấy lên lo ngại về vấn nạn bắt nạt học đường ở Indonesia.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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