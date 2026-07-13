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Giá dầu diesel tăng cao, người dân Indonesia cân nhắc dùng nhiên liệu sinh học B50

Thứ Hai, 19:06, 13/07/2026
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VOV.VN - Với việc Indonesia chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hôm 9/7, nhiều người dân Indonesia có ý định chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học khi giá dầu diesel tăng mạnh thời gian gần đây. Chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị để đảm bảo nhiên liệu B50 an toàn cho động cơ diesel.

Người dân Indonesia cân nhắc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh học thay vì dầu diesel thông thường do giá cả tăng cao, khi quốc gia sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới này đẩy nhanh việc thực hiện quy định sử dụng nhiên liệu sinh học B50, một hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel thông thường, nhằm mục tiêu đạt được sự độc lập về năng lượng.

Indonesia đã tăng giá dầu diesel Pertamina DEX, loại nhiên liệu không được trợ cấp, lên đến 46% trong năm nay do tác động của cuộc xung đột tại Iran. Giá hiện tại của Pertamina DEX vào khoảng 21.150 rupiah (1,17 USD/lít). Với giá khoảng 6.800 rupiah/lít, nhiên liệu sinh học vẫn rẻ hơn đáng kể so với dầu diesel cao cấp.

Một số lái xe sau khi trải nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh học B50 chia sẻ: "Xe chạy êm và thoải mái, lực kéo tốt, giống như có bộ tăng áp, cảm giác rất mượt mà. Tôi nghĩ nhiên liệu này dùng khá ổn"; "Giá dầu diesel hiện tại đã tăng gấp 3 lần là quá vô lý, và tôi đã nghỉ hưu nên không đủ khả năng chi trả. Vì vậy, chúng tôi đã thử chuyển sang dùng nhiên liệu sinh học".

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Giá dầu diesel tăng cao thúc đẩy người dân Indonesia cân nhắc sử dụng nhiên liệu sinh học B50. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên đối với nhiều người dân Indonesia, việc chuyển đổi loại nhiên liệu không phải là một lựa chọn đơn giản và ngay lập tức, vì họ cũng phải thực hiện một số bảo dưỡng để chiếc xe có thể chạy bằng nhiên liệu diesel với bất kỳ tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học nào, bao gồm thêm chất phụ gia để bảo vệ hệ thống nhiên liệu khỏi bị ăn mòn và ngăn ngừa tắc nghẽn bộ lọc; lắp đặt bộ tách nước để xử lý tốt hơn các mức biodiesel thấp hơn…

Chính phủ Indonesia đã thực hiện thử nghiệm kỹ thuật B50 trên 6 lĩnh vực chính: Ô tô, thiết bị hạng nặng khai thác mỏ, máy móc nông nghiệp, vận tải biển, máy phát điện và nhà máy điện, và đường sắt. Kết quả cho thấy khoảng 80-90% các thông số thử nghiệm hoạt động tốt, các thiết bị hạng nặng được thử nghiệm trong khoảng 900 - 1.000 giờ hoạt động không cho thấy sự cố đáng kể nào.

Giáo sư Tulus Burhanuddin Sitorus, giảng viên Khoa Kỹ thuật của Đại học USU (Indonesia) cho biết, kết quả thử nghiệm tích cực cũng không tự động đảm bảo kết quả tương tự cho mọi động cơ trong mọi điều kiện hoạt động. Các động cơ diesel trong thực tế rất khác nhau về tuổi đời, công nghệ phun, độ sạch của bình chứa, tình trạng bộ lọc, vật liệu ống cao su và kiểu hoạt động. B50 an toàn miễn là đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu, được phân phối đúng cách và được sử dụng trong các động cơ được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn.

Một mối quan tâm phổ biến khác của người tiêu dùng là hiệu quả nhiên liệu. Giáo sư Tulus cho biết, về năng lượng trên mỗi lít, biodiesel có giá trị nhiệt lượng thấp hơn một chút so với diesel hóa thạch. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy mức tiêu thụ tăng khoảng 1-3% so với B40, với một thử nghiệm thiết bị hạng nặng ghi nhận mức tăng khoảng 3,12%. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá mức tăng này tương đối nhỏ và cần được cân nhắc cùng với giá bán lẻ, sự ổn định nguồn cung và chi phí bảo trì. Mặt khác, cần cân nhắc đến lợi ích quốc gia về tiết kiệm ngoại hối và giảm nhập khẩu năng lượng.

Các chuyên gia nhận định, B50 là một chính sách năng lượng chiến lược, đặc biệt là đối với an ninh năng lượng và giảm nhập khẩu. Tuy nhiên, sự thành công không nên chỉ được đánh giá bằng các yêu cầu pha trộn bắt buộc, mà còn bằng sự ổn định về chất lượng nhiên liệu sinh học, độ chính xác của quy trình pha trộn, sự sẵn sàng trong phân phối và lưu trữ, cũng như việc bảo trì có kỷ luật các hệ thống nhiên liệu diesel.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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