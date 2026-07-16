Nam sinh Indonesia kích nổ bom tự chế vì bị bắt nạt

Cảnh sát địa phương cho biết, một quả bom tự chế đã phát nổ vào khoảng 10h30 sáng 14/7, bên ngoài lớp học tại trường trung học phổ thông Hồi giáo ở Padang, tỉnh Tây Sumatra. Rất may vụ nổ không xảy ra thương vong. Lực lượng cảnh sát, đơn vị xử lý bom mìn và đội chống khủng bố đặc biệt (Densus 88) đã được điều động tới hiện trường để đảm bảo an ninh cho trường học và tìm kiếm các thiết bị nổ khác.

Nhiều tư trang học sinh bị các bạn cùng lớp bắt nạt, phá hoại. Ảnh minh hoạ: AI

Trưởng công an Padang, Đại tá Apri Wibowo cho biết, cơ quan an ninh đã tiến hành khám xét thu hồi ba thiết bị nổ tự chế chưa phát nổ và một số vật liệu dùng làm bom tự chế trong ba lô của một nam sinh 17 tuổi. Đối tượng bị bắt giữ khai nhận tự chế tạo chất nổ để nhắm mục tiêu vào các bạn cùng lớp đã bắt nạt mình liên tục từ hồi tiểu học cho đến những năm cuối cấp.

Người phát ngôn của đơn vị chống khủng bố Densus 88, Thượng tá Mayndra Eka Wardhana cho biết, đối tượng đã tham gia một số nhóm trực tuyến thảo luận về việc chế tạo bom và đã dành bốn tháng để nghiên cứu và lắp ráp các thiết bị nổ trong phòng ngủ. Đáng chú ý, nam sinh khai báo lấy cảm hứng từ vụ đánh bom trả thù bắt nạt học đường, tại một trường học ở Bắc Jakarta năm ngoái, khiến hơn 60 người bị thương.

Nạn bắt nạt và bạo lực học đường vẫn là những vấn đề dai dẳng ở Indonesia bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề này. Dữ liệu từ Mạng lưới Giám sát Giáo dục Indonesia (JPPI) cho thấy, nạn bạo lực học đường tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Năm 2025 ghi nhận 614 trường hợp bạo lực học đường trên toàn quốc, tăng 11% so với 573 trường hợp năm 2024. Việc gần đây hôm 24/6 cho thấy, mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi một học sinh 16 tuổi Đông Java đã tử vong sau khi bị bạn cùng lớp bắt nạt và hành hung.