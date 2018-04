Giám đốc cơ quan tình báo Nga: Chiến tranh Lạnh đang quay trở lại

Phát biểu tại một cuộc họp báo an ninh tại Nga hôm 4/4, ông Sergei Naryshkin nhấn mạnh, Mỹ đang ngày càng “sa đà” vào cuộc chiến chống lại cái gọi là “nguy cơ không có thật từ Nga”. Cuộc chiến này đã đạt đến mức độ khiến con người ta có cảm giác thời kỳ đen tối của một cuộc Chiến tranh Lạnh đang quay trở lại. Giám đốc tình báo Nga Sergei Naryshkin. Ảnh: Sputnik.

Những năm gần đây, quan hệ ở nhiều cấp độ giữa Nga và phương Tây trở nên xấu đi, sau khi phương Tây cáo buộc Nga can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ và châu Âu, tiến hành tấn công và do thám trên mạng, cũng như can dự vào xung đột tại Ukraine, Syria...

Cộng với cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc một điệp viên hai mang người Nga tại Anh mới đây, các nước phương Tây càng có thêm cớ để thể hiện thái độ cứng rắn trong quan hệ với Nga.

Dù Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc mà chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào, song họ lại được Mỹ, Canada, Australia cùng 23 nước châu Âu và cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng loạt hưởng ứng bằng cuộc trục xuất tập thể các nhà ngoại giao Nga. Nga coi đây là hành động thù địch có chủ ý nhằm vào nhân dân Nga, là âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của nước Nga.

Đến nay, sau “hành động tập thể” chưa từng có tiền lệ nhằm vào Nga này, hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại 28 nước, trong đó có 60 nhà ngoại giao làm việc tại Mỹ, đã bị trục xuất về nước. Vòng xoáy đối đầu gay gắt hiện nay giữa Nga và phương Tây đang khiến dư luận lo ngại về nguy cơ tái diễn thời kỳ Chiến tranh Lạnh./.

