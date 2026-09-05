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Giao tranh dữ dội tại Yemen khiến hơn 60 người chết

Thứ Bảy, 21:34, 05/09/2026
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VOV.VN - Hơn 60 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đợt giao tranh dữ dội bùng phát hôm nay (5/9) tại Yemen, giữa quân đội quốc gia được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn.

Nguồn tin quân sự Chính phủ Yemen cho biết, giao tranh đã bùng phát và kéo dài nhiều giờ liên tiếp hồi sáng nay tại khu vực Tây Nam đất nước - nơi lực lượng Houthi phát động các cuộc tấn công gây hấn hồi trong tuần và chiếm giữ được một số vị trí từ lực lượng chính phủ.

Nguồn tin khẳng định, quân đội Chính phủ Yemen đã giành lại hầu hết các địa điểm bị Houthi đánh chiếm, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn với hàng chục tay súng bị tiêu diệt và bắt giữ. Tuy nhiên, con số thương vong chính xác, không được đề cập.

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Đoàn xe bọc thép của quân đội Yemen. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn lời 3 quan chức quân sự Yemen khẳng định, 26 binh sĩ của quân chính phủ đã thiệt mạng. Phía Houthi có 31 tay súng tử trận, hàng chục chiến binh bị thương.

Trước đó, các nguồn tin chính thức hôm qua xác nhận đợt giao tranh bùng phát giữa quân đội Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi ở khu vực Tây Nam Yemen hôm 3/9, khiến tổng cộng hơn 120 người chết, gồm cả binh sĩ chính phủ, chiến binh Houthi và dân thường.

Các nguồn tin khẳng định, đây là đợt giao tranh ác liệt và đẫm máu nhất tại Yemen, kể từ khi các bên trong cuộc nội chiến ở nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn không chính thức tháng 4/2022.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo nếu tình hình không được kiểm soát hiệu quả với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nội chiến Yemen có thể bùng phát trở lại, gây ra những hệ lụy nặng nề cho  không chỉ người dân và đất nước Yemen, mà toàn khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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