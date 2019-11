Giới chuyên gia chỉ ra nguyên nhân gây cháy rừng thảm khốc ở Australia

Australia đang bước vào mùa cháy rừng nhưng trong lịch sử nước này, chưa bao giờ cháy rừng lại diễn biến kinh hoàng như những ngày qua. Theo giáo sư Ross Bradstock thuộc Trung tâm quản lý rủi ro môi trường và cháy rừng thuộc Đại học Wollongong của Australia nhận định, cháy rừng diễn ra khi có “khô hạn kết hợp với lượng mưa ít, sự bất thường về nhiệt độ, gió mạnh và độ ẩm thấp”.



Theo thống kê tới nay, hơn 1 triệu hecta đất và rừng đã bị đốt cháy trong thảm họa cháy rừng ở Australia. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cháy rừng nghiêm trọng tại phía bắc bang New South Wales và bang Queensland là do những hình thái thời tiết này đã mở rộng ra đến những khu vực mà trước đó không có những hiện tượng này. Vì những lý do đó mà giáo sư David Bowman thuộc Đại học Tasmania cho biết, những khu vực vốn ẩm ướt, là những khu rừng cận nhiệt đới hoặc ôn đối như Wauchope, Nighcap Range cũng bị cháy rụi trong thảm họa lần này.

Những đánh giá của các giáo sư đã được củng cố khi số liệu của Trung tâm nghiên cứu cháy rừng và thảm họa thiên nhiên của Australia cho thấy, những khu vực bị cháy đều nằm trong vùng có lượng mưa thấp hơn lượng mưa cùng kỳ hàng năm. Trong khi đó, nhiệt độ tại các khu vực này cũng tăng cao hơn nhiệt độ trung bình cùng thời kỳ. Những yếu tố này đã làm cho một diện tích lớn đất đai, cây cối khô cằn chỉ chờ sẵn những luồng gió khô nóng hoặc có sét là có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào.

Sự khắc nghiệt của thời tiết làm cho diện tích đất và rừng bị cháy tại Australia trong những ngày qua lớn gấp 2,5 lần so với thảm họa cháy rừng vào Ngày thứ sáu đen tối vào năm 2009 tại bang Victoria. Số nhà bị thiêu rụi do cháy rừng tại bang Queensland trong 12 tháng qua cũng được cho là nhiều hơn những thiệt hại trong quá khứ cộng lại.

Trong lúc tất cả đều đang bị cuốn vào các đám cháy rừng kinh hoàng, Australia vẫn chưa tìm được giải pháp lâu dài nhằm ngăn tình trạng tương tự xảy ra. Thời gian tìm câu trả lời càng dài cũng đồng nghĩa với việc rủi ro đối với môi trường thiên nhiên, sự đa dạng sinh học và cả không gian văn hóa…của Australia ngày càng lớn. Người ta vẫn nói, sẽ có phần thưởng cho những người biết kiên nhẫn nhưng trong trường hợp này, càng chờ đợi, thiệt hại sẽ càng khôn cùng./.