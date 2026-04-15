Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?

Một cuộc điều tra trước đó của CNN cho thấy, Mỹ và Israel đã tấn công các lối vào các căn cứ để ngăn chặn các bệ phóng tên lửa lái ra ngoài và khai hỏa hoặc quay trở lại căn cứ để nạp đạn. Tình báo Mỹ đánh giá rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau một tháng giao tranh, theo các nguồn tin nói chuyện với CNN. Nhiều bệ phóng trong số đó có thể đã bị chôn vùi dưới lòng đất do các cuộc tấn công vào lối vào đường hầm.

Căn cứ tên lửa Iran nhìn từ vệ tinh. Ảnh: Airbus.

Theo Sam Lair, một nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, những nỗ lực nhằm khôi phục quyền tiếp cận các căn cứ, thường được gọi là các thành phố tên lửa, là điều được dự đoán trước. Ông nói: “Một lệnh ngừng bắn đồng nghĩa bạn phải chấp nhận rằng đối thủ của bạn sẽ tái thiết một số năng lực quân sự mà bạn vừa bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để phá hủy”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến ​​sẽ dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với các quan chức Iran sau khi vòng 1 chưa đạt được bước đột phá nào.