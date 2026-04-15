Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?

Thứ Tư, 07:54, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh mà CNN đã xem xét, Iran đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ chặn lối vào các căn cứ tên lửa ngầm của nước này trong thời gian ngừng bắn. Trong các hình ảnh, có thể thấy các máy xúc đang xúc đổ các mảnh vụn từ các đường hầm bị chặn và chất lên các xe tải chở rác gần đó.

Một cuộc điều tra trước đó của CNN cho thấy, Mỹ và Israel đã tấn công các lối vào các căn cứ để ngăn chặn các bệ phóng tên lửa lái ra ngoài và khai hỏa hoặc quay trở lại căn cứ để nạp đạn. Tình báo Mỹ đánh giá rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau một tháng giao tranh, theo các nguồn tin nói chuyện với CNN. Nhiều bệ phóng trong số đó có thể đã bị chôn vùi dưới lòng đất do các cuộc tấn công vào lối vào đường hầm.

giua luc ngung ban, iran tim kiem be phong ten lua bi chon vui duoi long dat hinh anh 1
Căn cứ tên lửa Iran nhìn từ vệ tinh. Ảnh: Airbus.

Theo Sam Lair, một nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, những nỗ lực nhằm khôi phục quyền tiếp cận các căn cứ, thường được gọi là các thành phố tên lửa, là điều được dự đoán trước. Ông nói: “Một lệnh ngừng bắn đồng nghĩa bạn phải chấp nhận rằng đối thủ của bạn sẽ tái thiết một số năng lực quân sự mà bạn vừa bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để phá hủy”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến ​​sẽ dẫn đầu vòng đàm phán thứ 2 với các quan chức Iran sau khi vòng 1 chưa đạt được bước đột phá nào.



Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm
Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

VOV.VN - Ngay sau thất bại của đàm phán Mỹ - Iran, quân đội Mỹ đã xúc tiến phong tỏa eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, với mục tiêu chủ yếu nhắm tới là các hải cảng của Iran và những tàu thuyền ra vào các cảng này.

VOV.VN - Ngay sau thất bại của đàm phán Mỹ - Iran, quân đội Mỹ đã xúc tiến phong tỏa eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, với mục tiêu chủ yếu nhắm tới là các hải cảng của Iran và những tàu thuyền ra vào các cảng này.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng quân đội Iran đã bị tiêu diệt và Mỹ đang bắt đầu mở cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn đường thủy mà Iran sử dụng để hạn chế vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng quân đội Iran đã bị tiêu diệt và Mỹ đang bắt đầu mở cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn đường thủy mà Iran sử dụng để hạn chế vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

