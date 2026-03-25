IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công

Lời kêu gọi được IAEA đưa ra giữa đêm qua, vài giờ sau khi Iran thông báo nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở phía Nam nước này, đã bị không quân Mỹ và Israel tập kích. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, IAEA cho biết Tổng Giám đốc của cơ quan này, ông Rafael Grossi nhắc lại lời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân trong xung đột.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 2 kể từ đầu xung đột, nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cơ sở điện hạt nhân duy nhất tại Iran, bị tập kích. Trước đó, hôm 18/3, IAEA cũng thông báo đã nhận được báo cáo của Iran về việc nhà máy này bị tấn công, nhưng không gây thiệt hại.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng, hòa lưới điện Iran lần đầu năm 2011. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova yêu cầu Mỹ và Israel kiềm chế hoạt động tấn công nhằm vào hạ tầng hạt nhân tại Iran, nhằm tránh xảy ra thảm họa rò rỉ phóng xạ gây nguy hiểm cho toàn khu vực.