Chiến sự Trung Đông:

IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công

Thứ Tư, 06:28, 25/03/2026
VOV.VN - Đêm qua (24/3), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra lời kêu gọi khẩn, hối thúc các bên liên quan trong cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông, thực hiện kiềm chế tối đa nhằm tránh gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân.

Lời kêu gọi được IAEA đưa ra giữa đêm qua, vài giờ sau khi Iran thông báo nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở phía Nam nước này, đã bị không quân Mỹ và Israel tập kích. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, IAEA cho biết Tổng Giám đốc của cơ quan này, ông Rafael Grossi nhắc lại lời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân trong xung đột.   

iaea keu goi kiem che toi da sau khi nha may dien hat nhan iran bi tan cong hinh anh 1
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 2 kể từ đầu xung đột, nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cơ sở điện hạt nhân duy nhất tại Iran, bị tập kích. Trước đó, hôm 18/3, IAEA cũng thông báo đã nhận được báo cáo của Iran về việc nhà máy này bị tấn công, nhưng không gây thiệt hại.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng, hòa lưới điện Iran lần đầu năm 2011. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova yêu cầu Mỹ và Israel kiềm chế hoạt động tấn công nhằm vào hạ tầng hạt nhân tại Iran, nhằm tránh xảy ra thảm họa rò rỉ phóng xạ gây nguy hiểm cho toàn khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
Iran có thể thay đổi học thuyết hạt nhân sau xung đột với Mỹ và Israel?
Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả "không thể khắc phục"
Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân
