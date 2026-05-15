Hạ viện Mỹ bác đề xuất hạn chế quyền lực của Tổng thống trong cuộc chiến với Iran

Hạ viện Mỹ hôm 14/5 đã bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm ngăn chặn cuộc chiến với Iran cho đến khi Quốc hội cho phép tiến hành các hành động quân sự, do đề xuất không thể nhận được đa số phiếu.

Với tỷ lệ 212 phiếu thuận và 212 phiếu chống đối với nghị quyết về quyền lực thời chiến, có nghĩa là nghị quyết đã thất bại vì cần đa số phiếu để được thông qua.

Đây là cuộc bỏ phiếu thứ 3 tại Hạ viện trong năm nay về nghị quyết trao quyền chiến tranh cho Iran, và là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bước vào thời hạn 60 ngày 1/5, khi Tổng thống Donald Trump phải trình bày vấn đề chiến tranh trước Quốc hội. Khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran.

Các cuộc bỏ phiếu ngày càng sít sao, với các thành viên đảng Cộng hòa cùng phe với Tổng thống Trump chỉ nắm giữ đa số mong manh. Nghị quyết về quyền lực chiến tranh gần đây nhất đã thất bại vào ngày 16/4 với tỷ số sít sao 213-214, với một thành viên bỏ phiếu “vắng mặt”.

Tình hình cũng ngày càng căng thẳng tại Thượng viện, nơi một nghị quyết về quyền lực thời chiến đã bị chặn lại với tỷ lệ 50-49 vào một ngày trước đó, khi ba Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng với tất cả các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ trừ một người đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật này.