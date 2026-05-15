中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hạ viện Mỹ bác đề xuất hạn chế quyền lực của Tổng thống trong cuộc chiến với Iran

Thứ Sáu, 05:53, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đối với Iran, cho thấy chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ giữa lúc căng thẳng với Tehran tiếp tục leo thang.

Hạ viện Mỹ hôm 14/5 đã bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm ngăn chặn cuộc chiến với Iran cho đến khi Quốc hội cho phép tiến hành các hành động quân sự, do đề xuất không thể nhận được đa số phiếu.

ha vien my bac de xuat han che quyen luc cua tong thong trong cuoc chien voi iran hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump. Ảnh Reuters 

Với tỷ lệ 212 phiếu thuận và 212 phiếu chống đối với nghị quyết về quyền lực thời chiến, có nghĩa là nghị quyết đã thất bại vì cần đa số phiếu để được thông qua.

Đây là cuộc bỏ phiếu thứ 3 tại Hạ viện trong năm nay về nghị quyết trao quyền chiến tranh cho Iran, và là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bước vào thời hạn 60 ngày 1/5, khi Tổng thống Donald Trump phải trình bày vấn đề chiến tranh trước Quốc hội. Khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran.

 Các cuộc bỏ phiếu ngày càng sít sao, với các thành viên đảng Cộng hòa cùng phe với Tổng thống Trump chỉ nắm giữ đa số mong manh. Nghị quyết về quyền lực chiến tranh gần đây nhất đã thất bại vào ngày 16/4 với tỷ số sít sao 213-214, với một thành viên bỏ phiếu “vắng mặt”.

Tình hình cũng ngày càng căng thẳng tại Thượng viện, nơi một nghị quyết về quyền lực thời chiến đã bị chặn lại với tỷ lệ 50-49 vào một ngày trước đó, khi ba Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng với tất cả các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ trừ một người đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật này.

Nho Biền/VOV1
Tag: Mỹ Hạ viện Mỹ Donald Trump Iran Quốc hội Mỹ Thượng viện Mỹ đảng Dân chủ đảng Cộng hòa Trung Đông chính trị Mỹ chiến tranh Iran xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga
Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga

VOV.VN - Một kiến nghị tại Hạ viện Mỹ nhằm buộc tổ chức bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đã đạt đủ số chữ ký cần thiết, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với lãnh đạo đảng Cộng hòa trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát.

Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga

Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga

VOV.VN - Một kiến nghị tại Hạ viện Mỹ nhằm buộc tổ chức bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đã đạt đủ số chữ ký cần thiết, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với lãnh đạo đảng Cộng hòa trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát.

Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump
Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump

VOV.VN - Ngày 9/4, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực của phe Dân chủ nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc tấn công của Washington vào Iran, trong bối cảnh đảng Cộng hòa tiếp tục phản đối các biện pháp hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump.

Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump

Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump

VOV.VN - Ngày 9/4, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực của phe Dân chủ nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc tấn công của Washington vào Iran, trong bối cảnh đảng Cộng hòa tiếp tục phản đối các biện pháp hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump.

Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran
Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 5/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm ngăn chặn chiến dịch không kích Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước đó Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran

Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 5/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm ngăn chặn chiến dịch không kích Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước đó Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ một nghị quyết tương tự.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ