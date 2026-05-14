Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga

Ngày 14/5, một kiến nghị “bãi nhiệm” tại Hạ viện Mỹ đã đạt đủ 218 chữ ký cần thiết để buộc cơ quan này phải tổ chức bỏ phiếu toàn thể về dự luật hỗ trợ Ukraine, bất chấp khả năng bị lãnh đạo đảng Cộng hòa phản đối. Kiến nghị được cho có thể mở đường cho một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ngay trong đầu tháng 6 liên quan tới “Đạo luật Hỗ trợ Ukraine”, do nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, giới thiệu hồi tháng 4/2025.

Dự luật gồm ba phần chính, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine e và NATO, đồng thời đề xuất thành lập vị trí điều phối viên đặc biệt cho công cuộc tái thiết Ukraine. Một phần khác của dự luật sẽ cho phép hơn 1 tỷ USD viện trợ an ninh trực tiếp cho Kiev, cùng thêm tới 8 tỷ USD hỗ trợ dưới dạng cho vay.

Dự luật cũng đề xuất áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đối với Nga, bao gồm lĩnh vực tài chính, dầu khí, khai khoáng và các quan chức Nga.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ nhìn chung duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, viện trợ dành cho Ukraine đã chậm lại đáng kể khi nhiều đồng minh của ông trong đảng Cộng hòa tỏ ra dè dặt hơn.

Việc kiến nghị đạt đủ chữ ký được xem là đòn giáng mới đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong bối cảnh đảng Cộng hòa hiện chỉ nắm đa số rất sít sao tại Hạ viện Mỹ.