Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump

Tại phiên họp, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Chris Smith đã nhanh chóng kết thúc phiên làm việc trước khi các nghị sĩ Dân chủ kịp đưa ra nghị quyết theo thủ tục đồng thuận tuyệt đối, nhằm kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Dù động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, lãnh đạo phe Dân chủ tại cả Hạ viện và Thượng viện cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh của tổng thống khi Quốc hội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Trong những tháng gần đây, các nghị sĩ Dân chủ đã nhiều lần tìm cách thông qua các nghị quyết buộc tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành các hoạt động quân sự, không chỉ tại Iran mà cả ở Venezuela, song đều không thành công.

Căng thẳng chính trị gia tăng sau khi ông Trump đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, trong đó có phát ngôn gây tranh cãi về khả năng “hủy diệt một nền văn minh”, làm dấy lên lo ngại trong nội bộ đảng Dân chủ và thúc đẩy lời kêu gọi xem xét các biện pháp mạnh hơn để hạn chế quyền lực của tổng thống.

Phát biểu sau phiên họp, Hạ nghị sỹ Sara Jacobs thuộc Đảng Dân chủ nhấn mạnh: “Đe dọa hủy diệt không phải là một chiến thuật đàm phán”, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền đối với xung đột.

Trước đó, ông Trump cho biết đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần với Iran, được công bố ngay trước thời hạn mà ông đặt ra để Tehran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với các cuộc tấn công leo thang.

Nhà Trắng khẳng định các hành động quân sự của tổng thống là hợp pháp và nằm trong thẩm quyền của ông nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Hiện đảng Cộng hòa đang nắm đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội và phần lớn các nghị sỹ trong đảng này ủng hộ cách tiếp cận của ông Trump. Dù Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền tuyên chiến, quy định này thường không được áp dụng đối với các chiến dịch quân sự ngắn hạn hoặc trong trường hợp chính quyền cho rằng tồn tại mối đe dọa khẩn cấp đối với an ninh quốc gia.