Hai máy bay chở khách va chạm trên đường băng ở Ấn Độ

Theo các quan chức Ấn Độ, sự cố xảy ra vào khoảng 14h15 (theo giờ địa phương), tại Nhà ga số 1 của sân bay khi hai máy bay đang di chuyển theo hướng ngược nhau. Khi đó, chiếc máy của hãng hàng không Akasa Air đang di chuyển về phía đường băng để cất cánh, đã va vào một chiếc máy bay của hãng SpiceJet đang lăn bánh về phía vị trí đỗ khi vừa tới sân bay.

Ảnh máy bay SpiceJet bị hư hại. Ảnh: Timesofindia

Sự cố đã khiến chiếc máy bay của hãng SpiceJet bị hư hỏng phần cánh nhỏ bên phải, trong khi chiếc máy bay của hãng Akasa Air bị hỏng bộ ổn định ngang bên trái. Các máy bay đã trở lại khu vực đỗ, tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và sửa chữa.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) dự kiến ​​sẽ tiến hành một cuộc điều tra chi tiết để xác định nguyên nhân và trách nhiệm vụ va chạm.