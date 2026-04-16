Hai máy bay chở khách va chạm trên đường băng ở Ấn Độ

Thứ Năm, 22:23, 16/04/2026
VOV.VN - Ngày 16/4, tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi, Ấn Độ đã xảy ra một vụ va chạm dưới mặt đất giữa hai máy bay chở khách, gây hư hại và buộc 2 máy bay tạm ngừng hoạt động. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ việc.

Theo các quan chức Ấn Độ, sự cố xảy ra vào khoảng 14h15 (theo giờ địa phương), tại Nhà ga số 1 của sân bay khi hai máy bay đang di chuyển theo hướng ngược nhau. Khi đó, chiếc máy của hãng hàng không Akasa Air đang di chuyển về phía đường băng để cất cánh, đã va vào một chiếc máy bay của hãng SpiceJet đang lăn bánh về phía vị trí đỗ khi vừa tới sân bay.

Ảnh máy bay SpiceJet bị hư hại. Ảnh: Timesofindia

Sự cố đã khiến chiếc máy bay của hãng SpiceJet bị hư hỏng phần cánh nhỏ bên phải, trong khi chiếc máy bay của hãng Akasa Air bị hỏng bộ ổn định ngang bên trái. Các máy bay đã trở lại khu vực đỗ, tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và sửa chữa.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) dự kiến ​​sẽ tiến hành một cuộc điều tra chi tiết để xác định nguyên nhân và trách nhiệm vụ va chạm.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ va chạm máy bay tai nạn máy bay
Tin liên quan

Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 120.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine ngay trong năm nay. Đây là đợt cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Anh dành cho Ukraine, khẳng định vai trò dẫn đầu của Anh trong việc hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội.

VOV.VN - Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 120.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine ngay trong năm nay. Đây là đợt cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Anh dành cho Ukraine, khẳng định vai trò dẫn đầu của Anh trong việc hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội.

Pakistan gửi máy bay chiến đấu tới Saudi Arabia

VOV.VN - Pakistan đã điều máy bay chiến đấu và các nguồn lực quân sự khác đến Saudi Arabia để tăng cường an ninh theo một hiệp ước quốc phòng giữa hai nước. Thông tin được đưa ra đúng thời điểm Pakistan đang trung gian tổ chức các cuộc hòa đàm cho Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad.

VOV.VN - Pakistan đã điều máy bay chiến đấu và các nguồn lực quân sự khác đến Saudi Arabia để tăng cường an ninh theo một hiệp ước quốc phòng giữa hai nước. Thông tin được đưa ra đúng thời điểm Pakistan đang trung gian tổ chức các cuộc hòa đàm cho Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad.

Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu hai thành viên tổ bay của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran đã khiến Mỹ và Israel chịu tổn thất lớn về phương tiện, ở mức được đánh giá là chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu hai thành viên tổ bay của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran đã khiến Mỹ và Israel chịu tổn thất lớn về phương tiện, ở mức được đánh giá là chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

