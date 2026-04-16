中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine

Thứ Năm, 14:56, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 120.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine ngay trong năm nay. Đây là đợt cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Anh dành cho Ukraine, khẳng định vai trò dẫn đầu của Anh trong việc hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội.

Thông báo này được Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đưa ra trong khuôn khổ hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 34 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Berlin, Đức, ngày 15/4.

Bộ trưởng Anh nhấn mạnh công nghệ không người lái đã trở thành trung tâm của các hoạt động quân sự hiện đại và Anh cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu này ở quy mô chưa từng có.

“Máy bay không người lái đã định nghĩa cuộc chiến này, chúng sẽ mang tính quyết định đối với kết quả cuối cùng. Đó là lý do tại sao tôi công bố gói cung cấp lượng máy bay không người lái lớn nhất của Vương quốc Anh cho Ukraine năm nay. Với hơn 120.000 máy bay không người lái mới, cùng hàng trăm ngàn đạn pháo và tên lửa phòng không, chúng tôi sẽ giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ và đánh trả Nga”, ông Healey nói.

anh cong bo goi vien tro 120.000 may bay khong nguoi lai cho ukraine hinh anh 1
Một quân nhân Ukraine điều khiển UAV trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Sự cam kết mạnh mẽ của Anh đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các đồng minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ sự lạc quan và cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần “chia sẻ gánh nặng” giữa các quốc gia thành viên. Ông nhấn mạnh việc duy trì dòng chảy vũ khí là trách nhiệm chung của toàn bộ liên minh để đảm bảo Ukraine có đủ nguồn lực trụ vững.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cam kết cung cấp các hệ thống tên lửa Patriot và IRIS-T, tạo nên một mạng lưới bảo vệ toàn diện bên cạnh "phi đội" máy bay không người lái khổng lồ từ phía Anh.

Với việc gửi đi 120.000 máy bay không người lái - con số lớn nhất trong các đợt cung cấp trước đó - Anh không chỉ hỗ trợ Ukraine về mặt vật chất mà còn gửi đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ về sự kiên định của phương Tây. Gói viện trợ kỷ lục này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng giám sát và tấn công chính xác, tạo ra lợi thế chiến lược quan trọng trong giai đoạn khốc liệt của cuộc xung đột. 

Trong khi đó, tại các buổi họp báo gần đây, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng dù số lượng vũ khí có lớn đến đâu cũng chỉ làm "kéo dài nỗi đau" của người dân Ukraine chứ không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường.

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Tag: ukraine anh máy bay không người lái uav
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga
VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Tổng thống Zelensky lo Mỹ thiếu cân bằng trong tiến trình đàm phán Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa có lịch cụ thể cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc họ tới Ukraine là “cần thiết và công bằng” sau nhiều lần đến Moscow.

NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/4, truyền thông châu Âu đưa tin, các nước đồng minh NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2026.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ