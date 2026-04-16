Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine

Thông báo này được Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đưa ra trong khuôn khổ hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 34 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Berlin, Đức, ngày 15/4.

Bộ trưởng Anh nhấn mạnh công nghệ không người lái đã trở thành trung tâm của các hoạt động quân sự hiện đại và Anh cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu này ở quy mô chưa từng có.

“Máy bay không người lái đã định nghĩa cuộc chiến này, chúng sẽ mang tính quyết định đối với kết quả cuối cùng. Đó là lý do tại sao tôi công bố gói cung cấp lượng máy bay không người lái lớn nhất của Vương quốc Anh cho Ukraine năm nay. Với hơn 120.000 máy bay không người lái mới, cùng hàng trăm ngàn đạn pháo và tên lửa phòng không, chúng tôi sẽ giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ và đánh trả Nga”, ông Healey nói.

Một quân nhân Ukraine điều khiển UAV trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Sự cam kết mạnh mẽ của Anh đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các đồng minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ sự lạc quan và cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần “chia sẻ gánh nặng” giữa các quốc gia thành viên. Ông nhấn mạnh việc duy trì dòng chảy vũ khí là trách nhiệm chung của toàn bộ liên minh để đảm bảo Ukraine có đủ nguồn lực trụ vững.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cam kết cung cấp các hệ thống tên lửa Patriot và IRIS-T, tạo nên một mạng lưới bảo vệ toàn diện bên cạnh "phi đội" máy bay không người lái khổng lồ từ phía Anh.

Với việc gửi đi 120.000 máy bay không người lái - con số lớn nhất trong các đợt cung cấp trước đó - Anh không chỉ hỗ trợ Ukraine về mặt vật chất mà còn gửi đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ về sự kiên định của phương Tây. Gói viện trợ kỷ lục này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng giám sát và tấn công chính xác, tạo ra lợi thế chiến lược quan trọng trong giai đoạn khốc liệt của cuộc xung đột.

Trong khi đó, tại các buổi họp báo gần đây, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng dù số lượng vũ khí có lớn đến đâu cũng chỉ làm "kéo dài nỗi đau" của người dân Ukraine chứ không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường.