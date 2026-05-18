Hai máy bay Hải quân Mỹ va chạm giữa không trung, 4 phi công thoát nạn

Vụ việc xảy ra trong chương trình biểu diễn hàng không Gunfighter Skies tại Căn cứ Không quân Mountain Home. Các đoạn video từ hiện trường cho thấy hai tiêm kích EA-18G Growler bay đội hình ở độ cao thấp trước khi bất ngờ va chạm. Sau cú va đập, hai máy bay dường như mắc kẹt vào nhau, mất lực nâng rồi xoáy xuống mặt đất.

Chỉ vài giây sau vụ va chạm, cả 4 phi công và sĩ quan tác chiến điện tử đã bật ghế thoát hiểm. Trên bầu trời, bốn chiếc dù với màu sắc nổi bật bung mở trong lúc hai máy bay tiếp tục lao xuống và phát nổ dữ dội khi chạm đất.

“Cả bốn thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thành công và hiện đang được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe”, Trung tá Amelia Umayam, phát ngôn viên của Không quân Hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, cho biết.

Video ghi lại vụ việc. Nguồn video: MXH

Theo giới chức quân đội Mỹ, hai máy bay gặp nạn đều là EA-18G Growler thuộc Phi đội Tấn công Điện tử 129 đóng tại đảo Whidbey, bang Washington. Các máy bay đang thực hiện màn biểu diễn trên không thì tai nạn xảy ra. Bà Umayam cho biết vụ việc đang được điều tra, đồng thời xác nhận toàn bộ phi hành đoàn đều trong tình trạng ổn định.

Sau tai nạn, căn cứ Mountain Home lập tức bị phong tỏa, trong khi phần còn lại của chương trình biểu diễn hàng không bị hủy bỏ.

EA-18G Growler là phiên bản tác chiến điện tử hiện đại phát triển từ tiêm kích F/A-18 Super Hornet, chuyên thực hiện nhiệm vụ gây nhiễu radar, chế áp phòng không và hỗ trợ tác chiến điện tử cho các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra tai nạn tương đối thuận lợi với tầm nhìn tốt, dù có gió giật lên tới 47 km/h. Các chuyên gia an toàn hàng không nhận định việc toàn bộ phi hành đoàn sống sót là điều “gần như kỳ diệu”.

Ông Jeff Guzzetti, chuyên gia an toàn hàng không và cựu điều tra viên tai nạn, cho rằng việc hai máy bay dường như mắc vào nhau sau va chạm có thể đã vô tình tạo thêm vài giây quý giá giúp phi hành đoàn kịp bật ghế thoát hiểm.

“Thông thường, trong các vụ va chạm trên không, phi hành đoàn hầu như không có cơ hội thoát thân. Điều đáng kinh ngạc là hai máy bay dường như vẫn còn tương đối nguyên vẹn sau cú va chạm và bị dính vào nhau trong lúc rơi xuống. Chính điều đó có thể đã cứu mạng họ", ông nói.

Ông Guzzetti nhận định nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng liên quan tới thao tác bay hơn là lỗi kỹ thuật.

“Bay đội hình ở khoảng cách gần đòi hỏi độ chính xác cực cao. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng”, ông nói thêm.

Ông John Cox, Giám đốc điều hành Safety Operating Systems và là chuyên gia an toàn hàng không, cũng nhấn mạnh rằng các phi công trình diễn quân sự nằm trong số những người giỏi nhất thế giới, nhưng loại hình biểu diễn này gần như không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.

“Điều khiển máy bay trong các màn trình diễn là công việc cực kỳ khó khăn. Sai số cho phép gần như bằng không”, ông nói. “Điều may mắn nhất hôm nay là tất cả họ đều đã sống sót.”

Lịch sử các triển lãm hàng không ở Mỹ từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Năm 2003, một máy bay của đội bay biểu diễn Thunderbirds đã rơi khi thực hiện động tác nhào lộn, dù phi công may mắn sống sót sau khi kịp điều khiển máy bay tránh xa đám đông trước lúc nhảy dù chỉ chưa đầy một giây trước khi va chạm mặt đất.

Vụ tai nạn chết người gần đây nhất tại một triển lãm hàng không ở Mỹ xảy ra năm 2022 tại Dallas, khi hai máy bay quân sự cổ điển va chạm giữa không trung khiến 6 người thiệt mạng.