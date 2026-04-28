Tai nạn tàu tại Indonesia: Hoàn tất công tác sơ tán người mắc kẹt

Vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở khách nội đô và một đoàn tàu đường dài xảy ra vào tối 27/4 tại Bekasi, ngoại ô Jakarta của Indonesia. Hoạt động sơ tán đã hoàn tất mặc dù công tác giải cứu các hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu bị biến dạng là một quá trình khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã huy động nhân viên có kỹ năng tốt nhất để giải cứu hiệu quả an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, vụ va chạm đã khiến ít nhất 14 người thiết mạng và 84 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa tại ga Đông Bekashi

Công ty vận hành đường sắt trong một cuộc họp báo cho biết trước khi xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu, đã xảy ra một va chạm gần đó giữa một chiếc taxi và một chiếc tàu chở khách nội địa khác trên đường ray. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) đang điều tra vụ tai nạn và sẽ có thông báo chính thức.

Tổng thống Prabowo Subianto đã đến thăm các bệnh nhân tại bệnh viện ở Bekashi, cho biết ông đã đồng ý xây dựng một cầu vượt gần đường ray xe lửa để giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, đồng thời cho biết các nhà chức trách sẽ điều tra vụ việc.