Tai nạn tàu tại Indonesia: Hoàn tất công tác sơ tán người mắc kẹt

Thứ Ba, 15:49, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của công ty vận hành đường sắt Indonesia, lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác giải cứu những người sống sót vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở khách nội đô và một đoàn tàu đường dài xảy ra vào tối 27/4 tại Bekasi, ngoại ô Jakarta của Indonesia. Hoạt động sơ tán đã hoàn tất mặc dù công tác giải cứu các hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu bị biến dạng là một quá trình khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã huy động nhân viên có kỹ năng tốt nhất để giải cứu hiệu quả an toàn. 

Đến thời điểm hiện tại, vụ va chạm đã khiến ít nhất 14 người thiết mạng và 84 người khác bị thương. 

tai nan tau tai indonesia hoan tat cong tac so tan nguoi mac ket hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa tại ga Đông Bekashi

Công ty vận hành đường sắt trong một cuộc họp báo cho biết trước khi xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu, đã xảy ra một va chạm gần đó giữa một chiếc taxi và một chiếc tàu chở khách nội địa khác trên đường ray. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) đang điều tra vụ tai nạn và sẽ có thông báo chính thức.

Tổng thống Prabowo Subianto đã đến thăm các bệnh nhân tại bệnh viện ở Bekashi, cho biết ông đã đồng ý xây dựng một cầu vượt gần đường ray xe lửa để giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, đồng thời cho biết các nhà chức trách sẽ điều tra vụ việc.

indonesia_khan_truong_cuu_ho_nan_nhan_vu_tai_nan_tau_hoa.jpg

Vụ tai nạn tàu hỏa ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 14

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ (SAR) các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa tại ga Đông Bekasi, Indonesia tiếp tục diễn ra khẩn trương vào ngày thứ hai. Lực lượng cứu hộ đang phối hợp tiếp tục sơ tán các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong tàu, ưu tiên tốc độ và an toàn.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
VOV.VN - Một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra tối nay tại ga Bekasi. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số thương vong.

VOV.VN - Ngày 23/4, một vụ va chạm tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra tại Đan Mạch đã khiến ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 5 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. 

VOV.VN - Ngày 26/02, lực lượng chức năng Thụy Điển cho biết đã vô hiệu hóa một thiết bị bay không người lái khi thiết bị này đang bay gần khu vực tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp đang neo đậu tại cảng Malmö của nước này. 

