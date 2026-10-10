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Hai nước NATO từ chối chuyển tên lửa Patriot cũ cho Ukraine

Thứ Bảy, 11:36, 10/10/2026
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VOV.VN - Dù một số tên lửa đánh chặn Patriot trong kho dự trữ đã gần hết thời hạn sử dụng, Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn từ chối chuyển giao cho Ukraine.

Theo tờ The Telegraph ngày 9/10, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã từ chối đề nghị chuyển giao tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, dù một số tên lửa trong kho dự trữ của hai nước sắp hết hạn sử dụng.

Ukraine đã đề nghị Hy Lạp cung cấp khoảng 200 tên lửa đánh chặn PAC-2, loại đạn được sử dụng trong hệ thống Patriot để đối phó các mục tiêu trên không. Tuy nhiên, Athens đã quyết định không chuyển giao số tên lửa này.

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Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo nhật báo Kathimerini của Hy Lạp, một số tên lửa đã được biên chế trong Không quân nước này khoảng 23 năm và có thể sắp hết thời hạn sử dụng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng quyết định không chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine.

Động thái của hai quốc gia châu Âu diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực bổ sung kho dự trữ tên lửa phòng không trước mùa đông. Theo các thông tin được phía Ukraine công bố, nước này cần ít nhất 300 tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot trong mùa đông năm nay nhằm duy trì năng lực phòng không trước những đợt tấn công của Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang phải tìm kiếm tên lửa Patriot thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo những nước đối tác, với số lượng được cung cấp rất hạn chế, đôi khi chỉ một hoặc hai quả trong mỗi đợt. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận quá trình tìm kiếm nguồn cung tên lửa đánh chặn gặp nhiều khó khăn, đồng thời cho rằng chỉ Mỹ mới có khả năng cung cấp loại vũ khí này với số lượng lớn.

Tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot càng trở nên đáng lo ngại khi các gói hỗ trợ quân sự mới từ Washington chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của Kiev.

Gói viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu USD mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cam kết dành cho Ukraine không bao gồm tên lửa đánh chặn Patriot, dù Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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