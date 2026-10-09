Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10/2026 thông báo, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn thành công 17 tên lửa hành trình Flamingo và vô hiệu hóa 1.750 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Hiệu suất này được coi là vượt trội đối với hệ thống phòng không của bất kỳ quốc gia nào.

Tên lửa phòng không Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Các hệ thống phòng không của Nga có khả năng tác chiến chống lại số lượng lớn mục tiêu cùng lúc. Vấn đề của các cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV không chỉ nằm ở việc có “rất nhiều UAV” mà chúng còn thách thức chính logic vận hành của các hệ thống phòng không. Khi bên tấn công triển khai hàng loạt UAV bay thấp, mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa của bên phòng ngự sẽ chịu áp lực cực lớn. Trước hết, các UAV cần được phát hiện - một quá trình đòi hỏi nhiều loại công nghệ được triển khai trên phạm vi lãnh thổ rộng lớn. Tiếp theo, thông tin về các mục tiêu đã xác định cần được xử lý: phân loại, xác định quỹ đạo bay và lên kế hoạch huy động nguồn lực cần thiết để vô hiệu hóa chúng. Sau đó, thông tin chính xác và đã qua xử lý này phải được truyền đến các tổ hợp phòng không, các đơn vị hỏa lực cơ động và lực lượng không quân hỗ trợ. Cuối cùng, mới có thể bị tiêu diệt mục tiêu. Mỗi bước đều đi kèm với những thách thức và hạn chế riêng, và những yếu tố này càng trở nên rõ rệt hơn khi số lượng phương tiện tấn công gia tăng.

Các hệ thống phòng không của Nga được đánh giá là mạnh mẽ, có cấu trúc đa tầng và dựa trên việc tổ chức hiệu quả một không gian thông tin thống nhất - yếu tố thiết yếu cho các hoạt động phòng thủ hiện đại. Điều này cho phép bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên mặt đất trước những cuộc tấn công ồ ạt như vậy. Hệ thống đã vượt qua mọi bài kiểm tra khả năng chịu tải. Lực lượng Phòng không và phòng thủ tên lửa Nga đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến này.

Trong khi đó, công nghệ máy bay không người lái mà lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng đặt ra những thách thức đáng kể cho các hệ thống phòng không truyền thống của Nga, do chúng có tốc độ và bay ở độ cao tương đối thấp, kết hợp với khả năng tàng hình tự nhiên trước radar. Điều này không phải do công nghệ tàng hình tinh vi; thay vào đó, các UAV này được chế tạo từ vật liệu phi kim loại nhẹ và sử dụng động cơ đốt trong cỡ nhỏ, khiến chúng khó bị phát hiện trên màn hình radar. Với diện tích phản xạ radar (RCS) rất nhỏ và độ cao bay thấp, các UAV này thường có thể xâm nhập mà không bị phát hiện.

Hệ thống phòng không Nga được tổ chức như thế nào?

Kể từ thời Liên Xô, hệ thống phòng không của Nga đã được xây dựng theo mô hình nhiều lớp. Ở cấp độ chiến lược cao nhất, các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm xa sẽ được đánh giá và ngăn chặn. Lớp phòng thủ này dựa vào các hệ thống cảnh báo sớm, trạm radar tầm xa, hệ thống cảnh báo tấn công bằng tên lửa và các hệ thống tiên tiến chuyên đối phó với mục tiêu đạn đạo và siêu thanh. Mọi mối đe dọa tiềm tàng đều có thể bị vô hiệu hóa bởi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo A-135M (sử dụng tên lửa 53T6M, có nhiệm vụ bảo vệ Vùng Kinh tế trung tâm và được triển khai tại nhiều địa điểm quanh Moscow) cũng như hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus, vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Các hệ thống S-400 Triumph đóng vai trò nòng cốt trong mạng lưới phòng không khu vực. Chúng có thể hoạt động phối hợp với hệ thống S-500 mới nhất cũng như tích hợp cùng các hệ thống S-300PMU-2 cũ hơn để thực hiện hiệp đồng tác chiến. Nhiệm vụ chính của lớp phòng thủ này là đối phó với các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến dịch. Các hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) này cũng có thể tấn công máy bay không người lái (UAV), miễn là chúng nhận được dữ liệu dẫn bắn chính xác và có khả năng phát hiện được các loại mục tiêu này.

Hệ thống S-400 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly hơn 150 km và đủ khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay hoặc tên lửa hành trình. Tuy nhiên, đối với máy bay không người lái, các hệ thống tầm ngắn lại đóng vai trò then chốt khi hoạt động phối hợp cùng mạng lưới phòng không khu vực S-400. Các hệ thống chủ chốt trong cuộc chiến chống UAV bao gồm S-350 Vityaz, Tor-M2 và hệ thống phòng thủ tầm gần Pantsir-S1. Những hệ thống này rất lý tưởng để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn; chúng đóng vai trò chủ lực trong việc đánh chặn các loại khí tài này.

Một ưu điểm nổi bật của các hệ thống phòng thủ tầm gần là khả năng tác chiến hiệu quả với các UAV nhỏ, bay thấp khi chúng đang tiếp cận mục tiêu. Ngoài ra, các hệ thống này không chỉ được trang bị radar mà còn có cả hệ thống phát hiện mục tiêu quang - điện tử, cho phép dẫn đường tên lửa tới mục tiêu ngay cả khi radar không thể phát hiện ra chúng. Hơn nữa, Pantsir không chỉ là hệ thống tên lửa đất đối không mà còn tích hợp pháo phòng không. Điều này có nghĩa là nếu mục tiêu không bị đánh chặn bởi tên lửa ở cự ly 10- 20 km, hệ thống có thể tiêu diệt chúng bằng pháo tự động. Tính năng này đặc biệt hiệu quả khi đối phó với các UAV bay chậm.

Tuy nhiên, thành tích đánh chặn ấn tượng đó không chỉ nhờ vào riêng hệ thống Pantsir. Đó là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa toàn bộ mạng lưới phòng thủ, bao gồm các đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa, các bộ phận radar và kỹ thuật, lực lượng không quân, các đơn vị tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động và hệ thống điều khiển tự động. Cuộc tấn công gần đây nhất đã chứng minh rõ ràng rằng hệ thống phòng không Nga đã phát triển vượt xa khả năng đánh chặn các mục tiêu đơn lẻ, có thể bảo vệ hiệu quả trước các đợt tấn công ồ ạt của UAV với mật độ cao ở tầm thấp.

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Sự nhập cuộc của đơn vị cơ động và không quân

Để đối phó với các UAV bay chậm, các cấu trúc phòng không mới - được gọi là các nhóm hỏa lực cơ động (MFG) - đang được triển khai rộng rãi. Những đơn vị linh hoạt này, được trang bị súng máy và hệ thống tên lửa đất đối không vác vai, có thể được bố trí dọc theo đường bay của UAV hoặc gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mặc dù hiệu quả của các đơn vị này phụ thuộc vào việc có mặt đúng nơi, đúng thời điểm (do tầm bắn hạn chế), nhưng chúng có khả năng cơ động cao; hơn nữa, nhờ tốc độ bay chậm của UAV, các đơn vị này có thể thiết lập vị trí phòng thủ nếu nhận được thông tin tình báo kịp thời về loại hình và hướng tấn công sắp tới. Trên thực tế, một trong những bước phát triển quan trọng vào mùa thu năm 2026 là việc triển khai hệ thống thông tin thống nhất nhằm tổ chức phòng không chống UAV trên khắp các khu vực của Nga. Hệ thống này có thể nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các đơn vị phòng không cơ động; và dường như nó đang được sử dụng.

Trực thăng của lực lượng lục quân là một khí tài hữu ích khác trong việc chống lại UAV. Tốc độ của chúng cho phép bắt kịp UAV, trong khi hệ thống vũ khí trên máy bay giúp tiêu diệt các mối đe dọa này bằng cả hỏa lực pháo và tên lửa dẫn đường. Một phần đáng kể số lượng UAV bị bắn hạ có thể là nhờ vào hoạt động hiệu quả của các trực thăng tiền tuyến.

Các loại tên lửa hành trình, chẳng hạn như mẫu Flamingo của Ukraine, lại đặt ra một thách thức khác biệt. Chúng phức tạp hơn so với UAV thông thường - di chuyển nhanh hơn, tiềm ẩn rủi ro lớn hơn và có khả năng điều hướng địa hình hiệu quả hơn. Trong trường hợp này, các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) như A-50M trở nên không thể thiếu; chúng giám sát tình hình trên không so với nền địa hình mặt đất và có thể dẫn đường cho máy bay đánh chặn tiếp cận mục tiêu. Việc nhận dữ liệu mục tiêu từ AEW&C cho phép các máy bay tiêm kích tấn công tên lửa hành trình trước khi các hệ thống phòng không mặt đất kịp khóa mục tiêu chắc chắn, hoặc tại những khu vực mà việc triển khai tên lửa đất đối không (SAM) không mang lại nhiều lợi thế. Phối hợp nhịp nhàng giữa AEW&C, máy bay tiêm kích và hệ thống phòng không mặt đất đóng vai trò then chốt trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả UAV lẫn tên lửa hành trình, đồng thời là yếu tố quyết định thành công trong các trận chiến phòng thủ.

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Thách thức hay cơ hội?

Có nhiều thách thức trong việc đối phó với UAV, trong đó mối quan tâm hàng đầu là khía cạnh kinh tế: Một chiếc UAV có thể có giá hàng chục nghìn USD, nhưng một quả tên lửa lại đắt hơn nhiều. Nếu đối phương triển khai hàng nghìn chiếc UAV, bên phòng thủ cần các giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí - chẳng hạn như đạn pháo, đạn nổ mảnh, tên lửa cỡ nhỏ, hệ thống tác chiến điện tử (EW), UAV đánh chặn và các đơn vị cơ động. Điều này mở ra hướng phát triển cho các hệ thống phòng không.

UAV đánh chặn có thể tỏ ra hiệu quả khi đối phó với các loại UAV bay chậm, do chi phí sản xuất của chúng ít nhất cũng tương đương với các loại UAV cơ bản. Tuy nhiên, một chiếc UAV đánh chặn không mang đầu đạn sẽ hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với loại UAV lớn hơn có thiết kế giống máy bay - nó đơn giản là không thể bắn hạ được mục tiêu. Do đó, trong tương lai, chúng ta có thể sẽ thấy các loại UAV đánh chặn được trang bị vũ khí và có khả năng bay tốc độ cao.

Một hướng đi đầy hứa hẹn khác là phát triển các hệ thống pháo bắn nhanh sử dụng loại đạn có thể lập trình, chẳng hạn như ZAK-30 Citadel. Các hệ thống này có thể bắn nhiều phát đạn một cách chính xác và nhanh chóng chuyển hướng sang mục tiêu mới. Hơn nữa, các hệ thống phòng không tự động như vậy có tiềm năng đối phó hiệu quả với các bầy đàn UAV, nếu chưa phải lúc này thì chắc chắn sẽ là trong tương lai gần.

Các nỗ lực cũng đang được triển khai nhằm chế tạo các loại tên lửa dẫn đường nhỏ gọn và có cấu tạo tương đối đơn giản dành cho hệ thống phòng không. Những loại tên lửa mới này đã được thiết kế cho hệ thống Pantsir, và có thể sớm xuất hiện các đơn vị phòng không cơ động, cỡ nhỏ được trang bị loại tên lửa này. Điều này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí bắn hạ UAV và nâng cao hiệu quả tác chiến của các nhóm cơ động.

Các hệ thống laser dùng để vô hiệu hóa UAV mang lại triển vọng kinh tế đặc biệt hứa hẹn. Mặc dù chi phí ban đầu để trang bị hệ thống laser là khá cao, nhưng chi phí cho mỗi lần bắn lại cực kỳ thấp. Giống như pháo tự động bắn nhanh, laser có thể chuyển đổi mục tiêu gần như tức thì. Đặc điểm này khiến chúng trở nên cực kỳ hữu ích trong việc đối phó với các bầy đàn UAV.

Nhìn chung, các hệ thống phòng không của Nga đang ngày càng trở nên tinh vi và sở hữu những khả năng độc đáo trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công ồ ạt. Các chỉ số hiệu suất của những hệ thống này thuộc hàng tốt nhất thế giới - điều đã được kiểm chứng trong thực chiến, chứ không phải là tuyên truyền hay phóng đại. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Các hệ thống phòng không đang không ngừng phát triển và chắc chắn sẽ trở nên hiệu quả hơn nữa trong tương lai.

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