Thời sự quốc tế sáng 10/10: Ukraine cảnh báo mùa đông khốc liệt
Thứ Bảy, 08:49, 10/10/2026
VOV.VN - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, tình hình tại thủ đô của Ukraine hiện là vấn đề sống còn trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng. Ông khuyến cáo những cư dân có bạn bè hoặc người thân ở bên ngoài thủ đô nên cân nhắc việc tạm thời rời khỏi thành phố.
VOV.VN - Ukraine vừa tấn công trung tâm công nghiệp của Nga ở Siberia trong khi Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào bế tắc nguy hiểm. Nga lên tiếng về điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, từ chối 'đóng băng' xung đột Ukraine.
VOV.VN - Ukraine vừa tấn công trung tâm công nghiệp của Nga ở Siberia trong khi Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào bế tắc nguy hiểm. Nga lên tiếng về điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, từ chối 'đóng băng' xung đột Ukraine.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.