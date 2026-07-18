Mỹ tập kích và điều thêm khí tài đến Israel, Iran cảnh báo tấn công toàn lực

Thông báo vừa công bố trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã phát động đợt tấn công mới vào Iran trong đêm thứ 7 liên tiếp. Chiến dịch được tiến hành theo lệnh của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran.

Ngay sau thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran báo cáo về một loạt vụ nổ lớn tại tỉnh Bushehr, thành phố Sirik và khu vực đảo Qeshm gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, chưa được công bố.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Busher hồi tối qua cáo buộc quân đội Mỹ đã tấn công tàu chở dầu không tải đang neo đậu tại đảo Kharg, bên trong vịnh Ba Tư. Phó Thống đốc tỉnh Busher, ông Ehsan Jahanian cho biết, con tàu bị tập kích là Belma NI 22. Phương tiện này đã bị lực lượng Mỹ tấn công lần đầu đêm 15/7, khi đang tìm cách cập cảng trên đảo Kharg.

Về động thái của phía Iran, hãng thông tấn Tasnim tối 17/7 dẫn thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, lực lượng này đã tấn công một tàu chở hàng mang cờ Thái Lan tại eo Hormuz do không tuân thủ hướng dẫn và từ chối hợp tác với IRGC. Đây là tàu hàng đầu tiên bị Iran tập kích tại eo Hormuz trong khoảng một tuần qua, kể từ khi đợt giao tranh mới giữa Mỹ và Iran bùng phát đêm 11/7. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như thời gian, địa điểm cũng như tình trạng của thủy thủ đoàn sau khi bị tấn công, không được đề cập.

Iran tập kích các căn cứ Mỹ tại 6 nước Trung Đông VOV.VN - Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (17/7) xác nhận lực lượng này đã tập kích hàng loạt cơ sở của Mỹ tại 6 nước trong khu vực, trải rộng từ vùng Vịnh cho đến gần biên giới Israel. Chiến dịch nhằm trả đũa loạt cuộc không kích dữ dội trong đêm của quân đội Mỹ vào Iran khiến gần 30 người chết và bị thương.

Về tương lai chiến sự, truyền thông Israel và khu vực tối 17/7 đưa tin chính quyền Mỹ đã thông báo cho Israel về việc sẽ gửi thêm hàng chục máy bay tiếp dầu đến Israel trong những ngày tới, dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể chuẩn bị đẩy mạnh chiến dịch tập kích vào Iran.

Hiện tại, Mỹ đang duy trì 33 máy bay tiếp dầu tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền Trung Israel, mức cao chưa từng có trong nhiều thập niên. Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev hồi đầu tuần đã yêu cầu giảm bớt số máy bay tiếp dầu của Mỹ tại sân bay Ben Gurion xuống còn 20 chiếc, nhằm đảm bảo lưu thông tại sân bay nhộn nhịp nhất Israel.

Đáp lại động thái leo thang của Mỹ, Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei tối 17/7 cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục kéo dài cuộc chiến chống Iran, Tehran sẽ dốc toàn lực đáp trả.

Trước đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cuối giờ chiều 17/7 cũng ra tuyên bố cảnh báo Mỹ đang tiến gần hơn tới giờ “G”, thời điểm Iran buộc phải khởi động chiến dịch tập kích nhắm vào các chiến hạm và khí tài của Mỹ tại khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh, toàn bộ các động thái cũng như trang thiết bị của lực lượng Mỹ ở khu vực, đều đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Iran. Nếu hành vi gây hấn chống Iran còn tiếp diễn, Mỹ sẽ phải “chia tay” với rất nhiều chiến hạm và khí tài đang triển khai tại Trung Đông.