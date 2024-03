Haiti vẫn trong vòng xoáy bất ổn, thêm nhiều quốc gia sơ tán công dân

Pháp và Trung Quốc ngày 25/3 cho biết đã sơ tán công dân khỏi Haiti. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã kích hoạt cơ chế bảo vệ lãnh sự để bảo hộ công dân trong cuộc khủng hoảng tại Haiti. Theo đó, Trung Quốc đã sơ tán an toàn 24 công dân nước này từ Haiti sang Cộng hòa Dominica.

Trong khi Bộ Ngoại giao Pháp thông báo sẽ thuê các chuyến bay đặc biệt cho công dân nước này muốn rời Haiti trong bối cảnh kết nối hàng không thương mại giữa Port-au-Prince và phần còn lại của thế giới bị gián đoạn. Những người quan tâm có thể đến trình diện tại Đại sứ quán Pháp ở Port-au-Prince hoặc liên lạc qua đường dây nóng về lãnh sự.

Bạo lực lan tràn ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti trong các hình ảnh chụp ngày 7-3 Ảnh: Reuters

Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng sơ tán 15 công dân bằng trực thăng trong khi Cộng hòa Dominica cho biết đã hỗ trợ nhiều nước và tổ chức quốc tế sơ tán khoảng 300 người.

Quyết định sơ tán công dân của các nước diễn ra trong bối cảnh tình hình Haiti đang chìm trong vòng xoáy bất ổn và bạo lực. Hội đồng Chuyển tiếp của Haiti được thành lập ngay khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức vào ngày 12/3 vừa qua. Đến nay đã hơn 12 ngày song những bê bối trong nội bộ cơ quan này khiến việc thành lập người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp vẫn là một bài toán nan giải.

Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp, gồm 9 thành viên, trong đó có 2 quan sát viên không có quyền bỏ phiếu đến nay vẫn đang tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ đảm nhận chức Tổng thống Haiti. Trong khi, đại diện nữ duy nhất của Hội đồng Chuyển tiếp là bà Dominique Dupuy, 34 tuổi, ngày 24/3 đã quyết định từ chức do những bình luận phân biệt giới nhằm vào bà. Theo bà Dominique Dupuy, 8 nhân vật còn lại trong Hội đồng Chuyển tiếp đã “tấn công chính trị vô căn cứ” và “đe dọa tính mạng” của bà.

Trong bối cảnh chính trị chưa ổn định, thủ đô của Haiti tiếp tục chìm trong bạo lực ở mức độ chưa từng có. Các cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm tội phạm có vũ trang vẫn không ngừng diễn ra. Cách đây 2 ngày, người dân tiếp tục kinh hoàng khi thấy hàng chục thi thế nằm rải rác trên đường phố, nhiều thi thể trong số này đã bị đốt cháy.

Trước tình hình nghiêm trọng tại Haiti, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi Haiti sớm ổn định tình hình.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi hy sẽ thấy một số tiến triển về việc chọn những cá nhân quản lý ở Haiti trong những ngày tới. Đó là những cá nhân đáng tin cậy và có thể đáp ứng được nguyện vọng của người dân Haiti. Chúng tôi cũng đang làm việc với Kenya thực hiện sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia do Kenya dẫn đầu trên thực địa tại Haiti. Chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để có thể hỗ trợ những người Mỹ muốn rời khỏi Haiti về nước an toàn”.

Trước đó, quan ngại về tình hình Haiti, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi nhà chức trách Haiti sớm hoàn tất việc lựa chọn người đứng đầu hội đồng chuyển tiếp để đảm nhận quyền lực Tổng thống trước các cuộc bầu cử trong tương lai ở quốc gia này.

Haiti rơi vào vòng xoáy bạo lực kể từ khi Tổng thống nước này Jovenel Moise bị ám sát năm 2021. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi các băng nhóm tội phạm tấn công nhà tù quốc gia ngày 3/3 và giải thoát gần 3.600 tù nhân. Bạo lực đường phố leo thang khiến người dân bị hạn chế di chuyển và khó có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.