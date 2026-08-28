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Hàn Quốc cảnh báo bước ngoặt trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Thứ Sáu, 14:56, 28/08/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh bộ ba Mỹ - Nhật - Hàn vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một nhận định đáng chú ý.

 

Trong một phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về bán đảo Triều Tiên được tổ chức tại Seoul, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young khẳng định “sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên đã tăng lên gấp 100.000 lần trong khoảng 30 năm kể từ năm 1992” và “thực tế hiện nay cho thấy việc tiếp tục phương pháp ưu tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn như trước đây là không còn khả thi”.

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Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yohap

Theo ông Chung Dong-young, vào năm 1992, Triều Tiên tuyên bố với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) “đã chiết xuất được 90 gram plutonium”, nhưng hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Triều Tiên đang sở hữu 57 đơn vị vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh “năng lực hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang gia tăng ngay cả trong thời điểm hiện tại”.

Về việc Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc phân tích đây là “một cơ hội đang mở ra, chứ không phải một cuộc khủng hoảng”. Ông cho rằng vai trò “người dẫn dắt” mà Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất đối với Tổng thống Trump là “theo sát các hành động của Mỹ để từ đó chủ động và độc lập phản ứng nhằm hiện thực hóa đối thoại Mỹ - Triều”.

Trước đó, trong báo cáo công tác tháng 8 này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã hé lộ kế hoạch xây dựng một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại bốn bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc.

Ông Chung nhấn mạnh “Hàn Quốc nên thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên cũng như đối thoại bốn bên và có những biện pháp cụ thể để thảo luận về một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với sự ủng hộ hoàn toàn của Chính phủ”, đồng thời “cần có chiến lược truyền đạt với các quốc gia liên quan, xây dựng sự đồng thuận cả trong nước và quốc tế về việc thiết lập một cơ chế hòa bình bền vững”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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