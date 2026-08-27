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IAEA nói không có “bằng chứng” về việc Iran khôi phục cơ sở hạt nhân

Thứ Năm, 21:17, 27/08/2026
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VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, không có "bằng chứng xác thực" về việc Iran đang khôi phục các cơ sở hạt nhân.

Ông Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, khẳng định điều này trong một cuộc phỏng vấn do tờ Clarin của Argentina thực hiện.

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Ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào đường hầm bị phủ đất tại tổ hợp hạt nhân Isfahan của Iran hồi đầu năm. (Ảnh: Reuters)

Các cơ sở hạt nhân của Iran từng hứng chịu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel năm 2025. Ông Grossi cho biết các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran vẫn đang bị đình trệ do tình hình chiến sự. Ông nói thêm rằng, kho dự trữ khoảng 440kg (972 pound) uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran vẫn nằm tại vị trí cũ như thời điểm xảy ra cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi năm ngoái.

“Các cơ sở này đã chịu thiệt hại đáng kể. Có thể họ đang bắt đầu khôi phục một phần cơ sở hạ tầng - điều này không thể phủ nhận - nhưng chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy điều đó đang diễn ra. Vì vậy, đây vẫn là một vấn đề lớn chưa được giải quyết”, ông Grossi nhận định. “Chúng tôi đã sẵn sàng, và tôi hy vọng có thể sớm nối lại công việc tại đó”.

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Iran không cho IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

VOV.VN - Iran hôm qua (26/8) tuyên bố rằng, các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập.

Phan Tùng/VOV.VN (biên dịch)
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