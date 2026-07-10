KCNA: Triều Tiên quyết định các biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân

Theo KCNA, các biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân và lời kêu gọi của ông Kim Jong Un được đưa ra trong cuộc họp mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 9/7.

Ông Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng an ninh và "hòa bình thực sự" của Triều Tiên chỉ có thể được đảm bảo bằng cách xây dựng một quân đội hùng mạnh có khả năng kiểm soát mọi mối đe dọa.

KCNA cho biết cuộc họp đã đề ra kế hoạch đổi mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các hệ thống chiến đấu, mở rộng và tăng cường lực lượng hạt nhân, cũng như tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa và hiện đại hóa các căn cứ quân sự. Cuộc họp cũng thảo luận về việc xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại, nâng cấp năng lực đóng tàu; mở rộng vai trò của cơ quan tình báo quân sự Triều Tiên nhằm cải thiện khả năng trinh sát và thu thập thông tin tình báo.