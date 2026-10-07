Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa Nuri mang theo 15 vệ tinh

Ông Tae-seok - Cục trưởng hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cho biết, tên lửa đẩy nội địa Nuri số 5 của nước này sẽ được phóng vào không gian vào lúc 12h25 ngày 7/10 (theo giờ địa phương), từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở huyện Goheung, cách Thủ đô Seoul khoảng 400 km về phía Nam. Tên lửa Nuri số 5 sẽ mang theo tổng cộng 15 vệ tinh, bao gồm 5 vệ tinh chính siêu nhỏ, từ số 2 đến số 6, tiếp nối vệ tinh số 1 đã được phóng trước đó và 10 vệ tinh CubeSat, nhằm hướng tới việc xây dựng một “chòm sao vệ tinh” (satellite constellation) gồm nhiều vệ tinh siêu nhỏ hoạt động phối hợp với nhau.

Tên lửa đẩy Nuri. Ảnh: Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc

Cũng theo ông Tae-seok, xét về mặt kỹ thuật, tên lửa đã ở trong trạng thái sẵn sàng phóng. Điều kiện về thời tiết và không gian cũng được xác nhận rất thuận lợi để cho phép vụ phóng diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công.

Khoảng 4 giờ trước khi được phóng vào không gian, Nuri đã được nạp đầy đủ nhiên liệu và chất oxy hóa lỏng vào tên lửa ba tầng sau khi đã hoàn tất khâu kiểm tra hệ thống. Tầng thứ nhất và thứ hai của tên lửa Nuri sẽ được tách ra lần lượt khoảng 123 và 268 giây sau khi được phóng, và quá trình triển khai 5 vệ tinh chính sẽ bắt đầu từ 810 đến 960 giây ở độ cao khoảng 575 km. Các vệ tinh này sẽ lần lượt được đẩy ra ở các góc lệch 45 độ, cách nhau từ 35-40 giây để tránh va chạm. Sau đó, 10 vệ tinh CubeSat sẽ được triển khai theo từng cặp với khoảng thời gian cách nhau 10 giây.

Sau khi phóng toàn bộ 15 vệ tinh, Nuri sẽ thực hiện thao tác tránh va chạm và xả hết nhiên liệu còn lại, kết thúc hành trình trong khoảng 20 phút sau khi được phóng. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) sẽ theo dõi chuyến bay từ các cơ sở ở Hàn Quốc và phối hợp với trạm kiểm soát tại Palau, Tây Thái Bình Dương.

Tên lửa đẩy Nuri số 5 - được lắp ráp bởi tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace, tương tự như với Nuri số 4 được phóng thành công vào tháng 11/2025. Theo đánh giá, Nuri số 5 sẽ đánh dấu nỗ lực đầu tiên của Hàn Quốc trong việc triển khai tuần tự nhiều vệ tinh chính được thiết kế để thực hiện cùng một nhiệm vụ. Các vệ tinh này sẽ giám sát Bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận nhằm phục vụ an ninh quốc gia và ứng phó với thiên tai. Mỗi vệ tinh chính nặng chưa đến 100 kg và mang theo một camera quang điện tử có khả năng phân biệt các vật thể nhỏ đến 1 mét trong ảnh đen trắng và 4 mét trong ảnh màu.

Theo kế hoạch, hệ thống vệ tinh chính hoàn chỉnh của Hàn Quốc sẽ bao gồm 10 vệ tinh, trong đó 5 vệ tinh chính tiếp theo dự kiến sẽ được phóng vào không gian trong năm 2027 sắp tới. Khi hệ thống vệ tinh này hoàn chỉnh, sẽ có khả năng chụp ảnh Bán đảo Triều Tiên hơn ba lần một ngày và quay lại cùng một vị trí trong vòng 24 giờ.