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Tên lửa đẩy Nuri của Hàn Quốc sẵn sàng thực hiện sứ mệnh

Thứ Hai, 11:37, 05/10/2026
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VOV.VN - Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết công tác lắp ráp và kiểm tra cuối cùng đối với tên lửa đẩy nội địa Nuri thứ 5 sẽ hoàn tất trong ngày 5/10, sẵn sàng cho sứ mệnh dự kiến diễn ra vào ngày 7/10.

Nuri sẽ được vận chuyển đến Trung tâm Vũ trụ Naro ở huyện Goheung, miền Nam Hàn Quốc, vào chiều nay (5/10). Sau đó, tên lửa sẽ trải qua các bước kiểm tra hệ thống điện, hệ thống đẩy và công tác chuẩn bị nạp nhiên liệu trước khi chính thức được đưa lên bệ phóng.

ten lua day nuri cua han quoc san sang thuc hien su menh hinh anh 1
Tên lửa đẩy Nuri sẽ thực hiện sứ mệnh vào ngày 7-10. Ảnh: Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc

Công việc lắp ráp tên lửa Nuri lần này do tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace đảm nhiệm, tương tự Nuri thứ 4, đã được phóng thành công vào tháng 11/2025. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết quy trình lắp ráp tính đến ngày 4/10 đã diễn ra suôn sẻ.

Ngày 29/9, quy trình kết nối tầng thứ 3 – nơi mang các vệ tinh – với tầng 1 và tầng 2 đã hoàn tất. Tiếp đó, các công việc như sạc pin cho vệ tinh và niêm phong các cửa kiểm tra đã được thực hiện. Tên lửa Nuri sẽ được vận chuyển đến bệ phóng vào ngày mai và dự kiến thực hiện sứ mệnh vào ngày 7/10.

Trong lần phóng này, Nuri sẽ mang theo tổng cộng 15 vệ tinh, gồm 5 vệ tinh siêu nhỏ, đánh số từ 2 đến 6, tiếp nối vệ tinh số 1 đã được phóng trước đó, cùng 10 vệ tinh CubeSat. Các vệ tinh này hướng tới việc hình thành một “chòm vệ tinh” gồm nhiều vệ tinh siêu nhỏ hoạt động phối hợp với nhau.

Ông Oh Tae-seok, Cục trưởng Cục Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, cho biết cụm vệ tinh nhỏ đầu tiên của nước này, gồm số lượng kỷ lục 15 vệ tinh, sẽ được đưa vào quỹ đạo. Ông nhận định đây sẽ là bước ngoặt giúp nâng cao hơn nữa năng lực của tên lửa Nuri cũng như năng lực vận chuyển vào không gian của Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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