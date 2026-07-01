Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hôm nay (1/7) là ngày bà Han Seong-sook chính thức nhậm chức Thủ tướng. Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Hàn Quốc, bà Han cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia không thể thay thế, khẳng định Chính phủ sẽ đầu tư một cách táo bạo hơn nữa vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp tiên tiến.

Nữ Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. Ảnh Yonhap

Vị tân nữ thủ tướng cũng cam kết sửa đổi hợp lý những quy chế có thể trở thành rào cản cho sự đổi mới, để những thành quả đó mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, tạo cơ hội phát triển và nhảy vọt cho thanh niên.

Bà Han là Thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời là Thủ tướng thứ 50 của Hàn Quốc và là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử, 20 năm sau bà Han Myeong-sook - người giữ vị trí Thủ tướng vào năm 2006.

Trước khi Tổng thống Lee Jae Myung ký quyết định bổ nhiệm, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể, thông qua việc bổ nhiệm bà Han Seong-sook. Trong số 167 nghị sĩ tham gia biểu quyết, có 166 người bỏ phiếu tán thành, 1 phiếu không có hiệu lực. Đảng đối lập Quyền lực nhân dân đã không tham gia bỏ phiếu và yêu cầu Tổng thống rút lại quyết định tiến cử.