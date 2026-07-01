English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Thứ Tư, 22:33, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung đã phê chuẩn bổ nhiệm một ứng cử viên nữ làm Thủ tướng.

Hôm nay (1/7) là ngày bà Han Seong-sook chính thức nhậm chức Thủ tướng. Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Hàn Quốc, bà Han cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia không thể thay thế, khẳng định Chính phủ sẽ đầu tư một cách táo bạo hơn nữa vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp tiên tiến.

han quoc co nu thu tuong thu hai trong lich su hinh anh 1
Nữ Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. Ảnh Yonhap

Vị tân nữ thủ tướng cũng cam kết sửa đổi hợp lý những quy chế có thể trở thành rào cản cho sự đổi mới, để những thành quả đó mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, tạo cơ hội phát triển và nhảy vọt cho thanh niên.

Bà Han là Thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời là Thủ tướng thứ 50 của Hàn Quốc và là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử, 20 năm sau bà Han Myeong-sook - người giữ vị trí Thủ tướng vào năm 2006.

Trước khi Tổng thống Lee Jae Myung ký quyết định bổ nhiệm, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể, thông qua việc bổ nhiệm bà Han Seong-sook. Trong số 167 nghị sĩ tham gia biểu quyết, có 166 người bỏ phiếu tán thành, 1 phiếu không có hiệu lực. Đảng đối lập Quyền lực nhân dân đã không tham gia bỏ phiếu và yêu cầu Tổng thống rút lại quyết định tiến cử.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Hàn Quốc có thể sẽ từ chức trong những ngày tới
Thủ tướng Hàn Quốc có thể sẽ từ chức trong những ngày tới

VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Thủ tướng nước này - ông Kim Min-seok dự định sẽ từ chức trong những ngày tới để chuẩn bị cho cuộc bầu lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. 

Thủ tướng Hàn Quốc có thể sẽ từ chức trong những ngày tới

Thủ tướng Hàn Quốc có thể sẽ từ chức trong những ngày tới

VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Thủ tướng nước này - ông Kim Min-seok dự định sẽ từ chức trong những ngày tới để chuẩn bị cho cuộc bầu lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. 

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

Hàn Quốc tuyên án cựu Thủ tướng Han Duck Soo 23 năm tù khổ sai
Hàn Quốc tuyên án cựu Thủ tướng Han Duck Soo 23 năm tù khổ sai

VOV.VN - Liên quan vụ án ban bố “thiết quân luật” tại Hàn Quốc, chiều 21/1, Tòa án Trung ương Seoul đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo.

Hàn Quốc tuyên án cựu Thủ tướng Han Duck Soo 23 năm tù khổ sai

Hàn Quốc tuyên án cựu Thủ tướng Han Duck Soo 23 năm tù khổ sai

VOV.VN - Liên quan vụ án ban bố “thiết quân luật” tại Hàn Quốc, chiều 21/1, Tòa án Trung ương Seoul đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ