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Hàn Quốc công bố dự toán ngân sách cao kỷ lục cho năm 2027

Thứ Bảy, 05:50, 05/09/2026
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VOV.VN - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 của Hàn Quốc có mức chi kỷ lục và nhiều điểm mới rất đáng chú ý. 

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố dự toán ngân sách nhà nước cho năm tài chính 2027, trong đó, tổng chi tiêu công tăng 12,8% so với năm nay, lên mức 820.900 tỷ KRW (khoảng 605 tỷ USD), đánh dấu lần đầu tiên ngân sách đề xuất vượt quá 800.000 tỷ KRW và cũng là tỷ lệ tăng cao nhất từ ​​trước đến nay, vượt qua cả kỷ lục 10,6% của năm 2009.

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Họp báo công bố dự toán ngân sách năm 2027 của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh Yonhap

Một điểm đáng chú nữa là việc Chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập mới "Quỹ đối ứng tương lai" trị giá 162.300 tỷ KRW (khoảng 120 tỷ USD), trong bối cảnh nguồn thu ngân sách tăng cao nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn. Quỹ này sẽ chủ yếu được tài trợ bằng nguồn thu thuế thặng dư trong 10 năm qua. Con số này tương đương khoảng 27,8% tổng nguồn thu thuế quốc gia dự kiến ​​cho năm tài chính tiếp theo.

Trong đó, 45.500 tỷ KRW sẽ được phân bổ cho các dự án thuộc bốn lĩnh vực chính gồm hỗ trợ thanh niên, đảm bảo động lực tăng trưởng, phục hồi kinh tế vùng miền, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Quy mô của quỹ có thể tiếp tục mở rộng, với khả năng lên tới 200.000 tỷ KRW.

Ngoài ra, trong khi tập trung đầu tư vào việc khôi phục tiềm năng tăng trưởng và khắc phục tình trạng bất bình đẳng, Seoul cũng sẽ đồng thời thực hiện cải cách chi tiêu công lên tới 107.600 tỷ KRW, bao gồm việc cắt giảm các khoản chi không cần thiết và xem xét lại trợ cấp cho chính quyền các địa phương.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định thu ngân sách trong năm 2027 sẽ đạt khoảng 880.800 tỷ KRW (khoảng 650 tỷ USD), do mức tăng đáng kể của thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Con số này cao hơn 30,4% so với ngân sách của năm tài chính 2026. Trong đó, thu thuế quốc gia dự kiến ​​tăng 49,8% so với năm trước, đạt 584.400 tỷ KRW, chiếm phần lớn mức tăng của nguồn thu ngân sách quốc gia.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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