Hàn Quốc đẩy mạnh triển khai thực chiến UAV

Trong cuộc họp báo ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã công bố “Chính sách phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) và đối phó với UAV” trong giai đoạn mới của quân đội Hàn Quốc.

Một loại UAV do thám của Hàn Quốc được công bố hôm 21/5. Ảnh: Yonhap

Chính sách này là tổng hợp các kế hoạch, biện pháp, dự án cụ thể nhằm nghiên cứu - phát triển - chế tạo, mua sắm và đưa vào sử dụng chiến đấu nhiều loại UAV cho nhiều lĩnh vực và mục đích tác chiến khác nhau, trong bối cảnh UAV trở thành loại khí tài được mệnh danh là “kẻ thay đổi cuộc chơi” và đang làm đảo ngược nhiều khái niệm, phương thức tác chiến truyền thống.

Trụ cột của chính sách nêu trên là kế hoạch phát triển và triển khai thực chiến một loại UAV cảm tử tầm xa, chi phí thấp, hiệu quả cao và có sức công phá lớn, mang tên K-LUCAS (phiên bản Hàn Quốc). Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, K-LUCAS sẽ được đưa vào sử dụng rất sớm, với mục đích tấn công chiến lược và vô hiệu hóa các lưới phòng không của đối phương. Loại khí tài này sẽ được chế tạo theo mô hình UAV tự sát do Mỹ phát triển dựa trên mẫu UAV Shahed của Iran và sử dụng ngay trong cuộc chiến với Iran.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ đưa vào sử dụng 20.000 UAV do thám tầm ngắn và UAV cỡ nhỏ loại “chi phí thấp, sử dụng một lần”, cùng các loại UAV “bầy đàn” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng dự định đổi tên Bộ Tư lệnh tác chiến UAV, được thành lập năm 2023 dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol, thành “Bộ chỉ huy UAV quốc phòng”.