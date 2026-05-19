Mỹ đồng ý bán nhiều trực thăng quân sự đa năng cho Hàn Quốc

Theo thông báo chính thức do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố hôm 18/5, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chương trình FMS, Mỹ sẽ cung cấp cho Hàn Quốc 24 trực thăng MH-60R (Seahawk). Giá trị của thương vụ này lên tới 3 tỷ USD. Ngoài ra, Mỹ còn bán Chương trình nâng cấp trực thăng tấn công AH-64E (Apache) trị giá 1,2 tỷ USD cho Hàn Quốc. Tổng số tiền của hai thương vụ này là 4,2 tỷ USD.

MH-60R (Seahawk) trong biên chế hiện nay của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

MH-60R là trực thăng đa dụng tích hợp trên tàu chiến tiên tiến nhất của hải quân Mỹ, có khả năng mang theo ngư lôi MK-54, tên lửa chống hạm Hellfire và súng máy để tấn công các mục tiêu đa dạng, từ tàu chiến đến tàu cao tốc, được mệnh danh là "con dao Thụy Sĩ" của các hạm đội. MH-60R là dòng máy bay cốt lõi cho tác chiến chống ngầm và chống hạm và còn có thể thực hiện tìm kiếm cứu nạn, tiếp tế thẳng đứng, chuyển tiếp thông tin liên lạc và hỗ trợ hỏa lực.

Về hai thương vụ đặc biệt nêu trên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh mục tiêu góp phần nâng cao năng lực tác chiến trực thăng cho hải quân Hàn Quốc, cung cấp một sức mạnh đáng tin cậy để đánh đòn phủ đầu và tăng cường khả năng ứng phó với mọi tình huống. Phía Mỹ cũng cho rằng động thái này còn có thể giúp đảm bảo an ninh cho đồng minh chủ lực đang giữ vai trò quan trọng hướng tới duy trì và thúc đẩy ổn định chính trị, phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.