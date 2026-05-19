Mỹ đồng ý bán nhiều trực thăng quân sự đa năng cho Hàn Quốc

Thứ Ba, 11:05, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức chấp nhận dự án cung cấp các loại trực thăng quân sự đa năng cho Hàn Quốc, trong khuôn khổ Chương trình bán sản phẩm quân sự ra nước ngoài (FMS).

Theo thông báo chính thức do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố hôm 18/5, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chương trình FMS, Mỹ sẽ cung cấp cho Hàn Quốc 24 trực thăng MH-60R (Seahawk). Giá trị của thương vụ này lên tới 3 tỷ USD. Ngoài ra, Mỹ còn bán Chương trình nâng cấp trực thăng tấn công AH-64E (Apache) trị giá 1,2 tỷ USD cho Hàn Quốc. Tổng số tiền của hai thương vụ này là 4,2 tỷ USD.

MH-60R (Seahawk) trong biên chế hiện nay của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

MH-60R là trực thăng đa dụng tích hợp trên tàu chiến tiên tiến nhất của hải quân Mỹ, có khả năng mang theo ngư lôi MK-54, tên lửa chống hạm Hellfire và súng máy để tấn công các mục tiêu đa dạng, từ tàu chiến đến tàu cao tốc, được mệnh danh là "con dao Thụy Sĩ" của các hạm đội. MH-60R là dòng máy bay cốt lõi cho tác chiến chống ngầm và chống hạm và còn có thể thực hiện tìm kiếm cứu nạn, tiếp tế thẳng đứng, chuyển tiếp thông tin liên lạc và hỗ trợ hỏa lực.

Về hai thương vụ đặc biệt nêu trên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh mục tiêu góp phần nâng cao năng lực tác chiến trực thăng cho hải quân Hàn Quốc, cung cấp một sức mạnh đáng tin cậy để đánh đòn phủ đầu và tăng cường khả năng ứng phó với mọi tình huống. Phía Mỹ cũng cho rằng động thái này còn có thể giúp đảm bảo an ninh cho đồng minh chủ lực đang giữ vai trò quan trọng hướng tới duy trì và thúc đẩy ổn định chính trị, phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Hé lộ kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm 15/5, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ công bố kế hoạch và lộ trình cơ bản cho việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân vào cuối tháng này. Động thái này được cho là để thúc đẩy thỏa thuận thượng đỉnh Hàn – Mỹ, trong khi quá trình thương nghị với Mỹ về vấn đề này đang bế tắc. 

VOV.VN - Hôm 15/5, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ công bố kế hoạch và lộ trình cơ bản cho việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân vào cuối tháng này. Động thái này được cho là để thúc đẩy thỏa thuận thượng đỉnh Hàn – Mỹ, trong khi quá trình thương nghị với Mỹ về vấn đề này đang bế tắc. 

Nhật Bản sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí

VOV.VN - Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, sau khi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài được sửa đổi, sự hiện diện và sức cạnh tranh của nước này trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới sẽ tăng lên đáng kể.

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên triển khai trọng pháo tự hành dọc biên giới

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/5 đưa tin về khả năng nước này sẽ cho triển khai dọc tuyến biên giới phía Nam một loại trọng pháo có sức công phá lớn. Thông tin này lập tức khiến Hàn Quốc vô cùng quan ngại, bởi loại pháo được cho là có tầm bắn đủ vươn tới Seoul.

