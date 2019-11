Hàn Quốc khó có thể tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15/11 cho biết, nước này sẽ khó có thể tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, sau khi Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA) giữa 2 nước hết hạn sau ngày 22/11 tới.

Bộ trưởng Mỹ Esper bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon. Ảnh: Washington Times.

Lý do được Tổng thống Hàn Quốc đưa ra là Nhật Bản đang không coi Hàn Quốc là đối tác tin cậy và đã hạn chế xuất khẩu sang nước này 1 số mặt hàng hóa, với lý do an ninh quốc gia.



Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi 2 bên giải quyết các bất đồng, gìn giữ Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, ông sẽ yêu cầu Nhật Bản giải quyết vấn đề Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung một cách suôn sẻ.

Ngoài những căng thẳng giữa 2 đồng minh Nhật – Hàn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn đề cập đến các hợp tác quốc phòng giữa Mỹ - Hàn Quốc, các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp kéo dài 50 phút với Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in./.