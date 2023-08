Hàn Quốc nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất

Nắng nóng thiêu đốt đã khiến 23 người thiệt mạng trên toàn quốc, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, nhiệt độ chính thức đo được tại thành phố Yeoju, phía nam Seoul, là 38,4 độ C trong ngày hôm qua. Cơ quan dự báo thời tiết nước này cho biết nhiệt độ cao nhất hàng ngày hôm nay dự kiến đạt 35 độ C ở thủ đô Seoul.

Nhiệt độ tại một số thành phố của Hàn Quốc lên tới 38 độ C.

Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm ngột ngạt được dự báo kéo dài trong những ngày tới, với nền nhiệt dao động quanh mức 35C ở hầu hết các địa phương.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 1/8 qua kêu gọi các quan chức tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đặc biệt là đối với những người làm việc ngoài trời, người già và những người sống trong những ngôi nhà tạm bợ chưa có hệ thống điều hòa không khí đầy đủ. Trong khi đó tại Seoul, công đoàn ngành xây dựng đã kêu gọi chính phủ có các biện pháp đối phó cụ thể.

Theo các chuyên gia về khí hậu, các đợt nắng nóng ở nhiều nơi trên thế giới sẽ còn kéo dài đến hết tháng 8. Triều Tiên cũng đang vật lộn với đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao nhất hàng ngày được dự báo khoảng 35-37 độ C trong ngày hôm nay và ngày mai.