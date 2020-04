Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác thực tiễn và thiết thực với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm nay (27/4) tuyên bố sẽ thúc đẩy hợp tác một cách thực tiễn và thiết thực với Triều Tiên. Theo ông Moon Jae In, cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể đem lại cơ hội hợp tác mới giữa hai miền.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp với các cố vấn Nhà Xanh, Tổng thống Moon Jae In nhận định việc có ít tiến bộ đạt được sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom) không phải do hai miền Triều Tiên thiếu cam kết hành động, mà là do thất bại trong việc vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế hiện nay.

Tổng thống Moon Jae In cũng tiếp tục nhấn mạnh đề xuất sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên trong việc giải quyết dịch Covid-19: “Cuộc sống của người dân hai miền Triều Tiên sẽ trở nên an toàn hơn nếu Hàn Quốc và Triều Tiên hợp tác cùng nhau để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hai bên có thể mở rộng hợp tác để giải quyết vấn đề bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi, thảm họa tự nhiên tại khu vực biên giới và biến đổi khí hậu”.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều, Hàn Quốc hôm nay cũng tổ chức một buổi lễ nhằm khẳng định cam kết của nước này đối với việc kết nối lại đường sắt liên Triều. Buổi lễ kỷ niệm diễn ra tại nhà ga Jejin ở cực bắc Hàn Quốc trên bờ biển phía Đông. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đầu tư 2,3 tỷ USD xây dựng tuyến đường sắt từ thành phố Gangneung đến thị trấn biên giới Jejin. Theo Giáo sư Go Myong Hyun thuộc Viện nghiên cứu chính sách châu Á, với nỗ lực tái khởi động dự án đường sắt liên Triều, Hàn Quốc hi vọng sự kết nối này có thể trở thành nền tảng cho hòa bình giữa hai miền.

“Thực tế dự án chỉ là một phần trong kế hoạch hợp tác chung liên Triều. Tuy nhiên đây là nỗ lực của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các dự án đã bị đình trệ, với hi vọng làm nền tảng cho những hợp tác tiếp theo, mang lại lợi ích kinh tế không chỉ cho Hàn Quốc mà còn cả Triều Tiên. Đây là một dự án tham vọng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhằm kết nối hai miền Triều Tiên, là bước đệm hướng đến hợp tác kinh tế lớn hơn nữa giữa hai miền Triều Tiên”.

Kết nối lại đường bộ và đường sắt giữa hai miền Triều Tiên là một trong những thỏa thuận chủ chốt đạt được tại hội nghị Thượng đỉnh ngày 27/4/2018 ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom). Hai bên đã tổ chức lễ động thổ dự án này ở thị trấn biên giới Kaesong vào tháng 12/2018, nhưng trên thực tế dự án vẫn chưa được khởi công do vấp phải những trở ngại liên quan các lệnh trừng phạt quốc tế, trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa bế tắc./.