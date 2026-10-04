Hàn Quốc tố Triều Tiên tiếp tục “pháo đài hóa” biên giới

Các tài liệu quân sự từ Hàn Quốc cho biết, khi Hiệp định đình chiến của Chiến tranh Triều Tiên được ký kết ngày 27/7/1953, có tổng cộng 1.292 cột mốc đã được lắp đặt dọc theo ranh giới quân sự liên Triều (MDL). Tuy nhiên, do không được tu sửa kể từ năm 1973, hiện chỉ còn lại khoảng 250 cột mốc.

Hình ảnh được cho là quân đội Triều Tiên nổ bộc phá tại khu vực dọc ranh giới quân sự liên Triều (MDL) để làm đường hôm 1/10 do Yonhap đăng tải

Dựa trên chủ trương xác định quan hệ với Hàn Quốc là mối quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch", từ tháng 4/2024, Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động như chặt cây, xây dựng đường sá, lắp đặt hàng rào dây thép gai và thiết lập trận địa mìn gần MDL, nhằm biến đường phân định này thành một "đường biên giới" thực sự. Tại một số khu vực thuộc mặt trận phía Tây, phía Hàn Quốc ghi nhận những thay đổi về địa hình cho thấy quân đội Triều Tiên dường như đã gài mìn sang cả phía Nam của MDL.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cáo buộc mìn của Triều Tiên đã phát nổ khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương hôm 21/9 vừa qua, yêu cầu phía Triều Tiên xin lỗi, cũng như chấm dứt ngay lập tức các hoạt động gia cố quân sự. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc nêu trên và bất chấp những cảnh báo của phía Hàn Quốc, các hoạt động gia cố biên giới vẫn đang tiếp diễn.

Trước thực trạng hai miền Triều Tiên xác định MDL dựa trên bản đồ quân sự riêng tại những khu vực không có cột mốc dẫn đến những tranh cãi, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên vào tháng 11/2025, nhằm thống nhất đường ranh giới chuẩn, nhưng phía Triều Tiên vẫn giữ thái độ không phản hồi.

Mới đây, khi trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul cũng đã bày tỏ ý định tiếp tục thúc đẩy đàm phán quân sự liên Triều, đồng thời khẳng định sẽ mạnh mẽ kêu gọi đối thoại để hai bên cùng xác nhận lại các tiêu chuẩn ranh giới. Trong khi đó, giới chức quân sự Hàn Quốc đang tiến hành điều tra bổ sung về vụ nổ mìn nêu trên, đồng thời xem xét các biện pháp tương xứng để quy trách nhiệm cho phía Triều Tiên.